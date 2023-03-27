Семь человек погибли во время стрельбы в американской школе

Стрельбу открыла девочка-подросток, которая пришла в школу со штурмовой винтовкой и пистолетом.

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Жертвами стрельбы в частной американской христианской школе в Нэшвилле стали семь человек, трое из которых дети. Об этом сообщили в RT.

По предварительным данным, девочку-подростка, пришедшую в учебное заведение со штурмовой винтовкой и пистолетом, уже ликвидировали. Мотивы стрелявшей уточняются.

В конце прошлого года учителям американского Техаса разрешили носить оружие прямо во время работы в школах из-за участившихся случаев его применения, сообщили в Fox News. Власти штата назвали эту программу громким словом Guardian (Страж). Такое решение было принято как ответная мера на стрельбу в начальной школе в Ювалде 24 мая 2022 года, в результате которой погиб 21 человек, в том числе 19 детей.