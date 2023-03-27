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80 тысяч человек вышли на митинг против судебной реформы у Кнессета в Иерусалиме

Вероника Волосунова
18:13 27.03.2023
Участники протестов растянулись между зданиями Верховного суда и парламента.
80 тысяч человек вышли на митинг против судебной реформы у Кнессета в Иерусалиме
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress
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Митинг в Иерусалиме собрал около 80 тысяч протестующих против принятия судебной реформы коалиционного правительства. Об этом сообщает «360» со ссылкой на газету The Times of Israel.

Участники митинга сначала собрались около здания Верховного суда, но после отклонения судьей петиции с требованием отдать приказ премьер-министру Биньямину Нетаньяху сложить полномочия устремились к зданию парламента.

Как отметили авторы петиции, в связи с соглашением о конфликте интересов из-за уголовных дел о коррупции, глава правительства не должен принимать участие в обсуждении судебной реформы.

В 18.00 по местному времени на улицы Иерусалима выйдут сторонники реформы. Входящие в коалицию правые партии уже организовали их транспортировку из близлежащих населенных пунктов. Поддержавшие реформу политики обратились к своим сторонникам с призывом собраться возле здания парламента, чтобы показать свое превосходство.

Напомним, митинги в Израиле против судебной реформы продолжаются уже 11 недель. Накануне масштабные протесты собрали, по неофициальным данным, от 600 до 700 тысяч протестующих. В ЕС сообщили, что следят за ситуацией в стране, но вмешиваться во внутренние дела Израиля пока не планируют.

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