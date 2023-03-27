Экстренные службы начали работу на «Третьяковской»

Поезда на участке Калужско-Рижской линии между станциями «Октябрьская» и «Проспект Мира» снова следуют по расписанию.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Движение поездов на оранжевой ветке метро от станции «Октябрьская» до «Проспекта Мира» полностью восстановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«Движение на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком», - следует из сообщения.

Ранее интервалы движения поездов на Калужско-Рижской линии метро Москвы были временно увеличены для проверки состава, затем движение полностью остановили.

Ранее появилась информации о возгорании поезда на станции метро «Третьяковская». Экстренные службы начали ее проверку.