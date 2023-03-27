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Судебная реформа и американское финансирование: что известно о протестах в Израиле

Константин Коковешников
Игнат Далакян
18:44 27.03.2023
У здания израильского парламента собрались около 80 тысяч человек.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress
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Протестующие против судебной реформы в Израиле перекрыли главный въезд в Иерусалим. Кроме того, почти 80 тысяч человек собрались у здания парламента - некоторые даже смогли прорваться внутрь. Масштабные акции протеста проходят и в Тель-Авиве. Полиция пытается не то что разогнать, а хотя бы сдержать толпу. Стране грозит не только политический кризис - забастовку объявили транспортники, медики и даже дипломаты. Ожидалось, что премьер-министр Нетаньяху выступит с заявлением, но пока он ограничился весьма нейтральным постом в Telegram.

Генеральная федерация рабочих земли Израиля. Именно так называется крупнейший в стране профсоюз, объединяющий почти 800 тысяч врачей, водителей и банковских служащих, который грозит властям Израиля всеобщей забастовкой. В том случае, если до вечера резонансный проект судебной реформы не будет отозван, а министр обороны Йоав Галант - восстановлен в должности.

Уже сегодня к забастовкам присоединились сотрудники крупнейшего аэропорта Израиля Бен-Гурион, где отменены все вылеты. Посадку разрешают только тем самолетам, которые уже находятся в воздухе. Обращение премьер-министр Нетаньяху, как пишут местные СМИ, было дважды отложено. А сам он ограничился коротким сообщением в Сети.

«Я призываю всех демонстрантов в Иерусалиме, правых и левых, вести себя ответственно и избегать насилия. Мы братья!» - написал Нетаньяху.

Накануне митингующие предприняли попытку штурма резиденции премьер-министра в Иерусалиме и заблокировали одну из транспортных артерий в Тель-Авиве. Для разгона несанкционированной акции протеста полицейские применили водометы.

О проведении судебной реформы в стране, где, в отличие от многих, нет конституции, а законность решений правительства определяет Верховный суд, кабинет Нетаньяху объявил менее чем через неделю после того, как он сам - в третий раз - стал главой правительства. Все это время в Израиле проходили митинги. Но того, что они приобретут настолько массовый характер, накануне, кажется, не ожидал никто.

«На фоне этого всего, что они пытаются протащить, у нас как раз страна вошла в социальный, политический и общественный кризис. Люди выступают не столько против этой реформы. Но и за то, как это происходит», - рассказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Сцепис.

Свою версию природы происходящих в Израиле протестов выдвинул сын Биньямину Нетаньяху - Яир, также израильский политик. Еще в пятницу он выложил пост руководителя аппарата генпрокурора США в бытность президентом еще Рональда Рейгана. Сегодня Марк Левин - ведущий телеканала Fox News.

«Конгресс должен немедленно разобраться в этом. Госдепартамент пытается свергнуть правительство Нетаньяху, вероятно, от имени Ирана», - сообщил ведущий.

Кроме этого, Яир Нетаньяху выложил статью с одного из американских ультраправых сайтов. В ней говорится, что за последние три года - начиная с 2020-го - израильская некоммерческая организация «Движение за качественное правительство» получила от Госдепа на программы в местных школах почти 40 тысяч долларов.

Подробнее о том, что известно о протестах в Израиле, смотрите в материале Константина Коковешникова.

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