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В Новой Москве и Подмосковье весенние паводки начались раньше обычного

Тимур Шерзад
Алексей Кошкин
18:46 27.03.2023
В счастью, в Росгидромете жителям столичного региона дают вполне благоприятный прогноз. Из-за теплой погоды паводок в этом году начался раньше, но, судя по всему, уровень воды вряд ли выйдет за пределы средних многолетних значений.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Почти пять тысяч населенных пунктов по всей стране сейчас находятся в зоне риска из-за паводков. Резкое потепление и дожди привели к подъему рек - вода топит дороги, участки, дома. Весеннее половодье не обошло стороной и Подмосковье. В некоторых районах из берегов вышли Москва-река и Клязьма. Ока только за сутки поднялась больше чем на полметра, приблизившись к критической отметке. Наш корреспондент Алексей Кошкин поехал делать сюжет и не смог не замочить ноги.

Окраины села Красная Пахра. За сутки здесь вода поднялась так, что затопило дворы и даже некоторые дома. Добраться до них можно разве что на лодках или, как мы, в кузове грузовика.

Водитель едет очень аккуратно, края дороги могло размыть, а дальше обрыв и уже почти два метра глубины. Сорваться и затонуть может даже грузовой автомобиль. Но внутри дома, куда пригласили съемочную группу, ситуация не сильно лучше.

«Поставили насос, чтобы хотя бы чуть-чуть воду выкачать. Было сантиметров 20, сейчас где-то 15 сантиметров. Было больше, чем сейчас. Поставили выкачивать через шланг», - рассказал местный житель. 

Наталья Бакалдина тоже ведет съемочную группу в свой дом, но не через двор, а через настоящий пруд. За двери не выйти, не зная брода. За сутки вода затопила полностью весь участок. На руках девятимесячная дочь, и каждый выход на улицу хотя бы в магазин - целое испытание. Хорошо хоть, еще когда все начиналось, догадались эвакуировать на второй этаж дома мебель и бытовую технику. 

Острый период паводка обычно длится от двух до пяти недель, а снега в этом году в столичном регионе было много. И сейчас МЧС объявило в Московской области штормовое предупреждение до завтра, но, скорее всего, оно будет продлено и дальше.

В некоторых муниципалитетах области талые воды подтапливают мосты и участки дорог, затрудняя движение транспорта. На данный момент в области подтоплено 15 участков дорог! Сейчас подобная ситуация сложилась в Мытищах, Пушкино, Лосино-Петровском, Щелково, Люберцах, Домодедово. Здесь на помощь жителям приходят дорожники и местные власти.

Основываясь на прогнозе погоды и той скорости, с которой идет подъем воды в реках, специалисты ждут в столичном регионе пик половодья в первых числах апреля. Только за последние сутки уровень воды в некоторых реках повысился больше чем на метр.

Хотя в Росгидромете жителям столичного региона дают вполне благоприятный прогноз. Из-за теплой погоды паводок в этом году начался раньше, но уровень воды вряд ли выйдет за пределы средних многолетних значений.

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