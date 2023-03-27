Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия способны преодолеть самые сложные вызовы

По словам премьер-министра РФ, страны могут вместе справиться с самыми разными задачами, включая вопросы в сферах обеспечения безопасности и повышения уровня благосостояния граждан.

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Россия и Белоруссия могут вместе противостоять самым сложным вызовам, в том числе касающихся обеспечения безопасности стран и улучшения социально-экономических условий жизни их граждан. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.

«Вместе мы сильнее и способны сообща справиться с самыми сложными вызовами, со стоящими перед нами задачами в самых разных сферах - от обеспечения безопасности до повышения благосостояния граждан. И, конечно, противостоять внешнему давлению», - заявил Михаил Мишустин.

Мишустин назвал оправданным создание Союзного государства более четверти века назад. Взаимная торговля РФ и Белоруссии достигла рекордного уровня в $45 млрд. Премьер-министр также отметил большое будущее союза стран в формирующемся многополярном мире. В связи с чем, сейчас необходимо направить усилия на укрепление технологического суверенитета стран.