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Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия способны преодолеть самые сложные вызовы

Вероника Волосунова
16:16 27.03.2023
По словам премьер-министра РФ, страны могут вместе справиться с самыми разными задачами, включая вопросы в сферах обеспечения безопасности и повышения уровня благосостояния граждан.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Россия и Белоруссия могут вместе противостоять самым сложным вызовам, в том числе касающихся обеспечения безопасности стран и улучшения социально-экономических условий жизни их граждан. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.

«Вместе мы сильнее и способны сообща справиться с самыми сложными вызовами, со стоящими перед нами задачами в самых разных сферах - от обеспечения безопасности до повышения благосостояния граждан. И, конечно, противостоять внешнему давлению», - заявил Михаил Мишустин.

Мишустин назвал оправданным создание Союзного государства более четверти века назад. Взаимная торговля РФ и Белоруссии достигла рекордного уровня в $45 млрд. Премьер-министр также отметил большое будущее союза стран в формирующемся многополярном мире. В связи с чем, сейчас необходимо направить усилия на укрепление технологического суверенитета стран.

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