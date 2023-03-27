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В ЕС заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией в Израиле

Вероника Волосунова
15:06 27.03.2023
Евросоюз наблюдает за обострением ситуации в Израиле, но не считает необходимым вмешиваться во внутренние процессы государства.
В ЕС заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией в Израиле
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress
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В Евросоюзе внимательно следят за происходящим в Израиле на фоне возможного принятия судебной реформы от правительства, но пока не планируют вмешиваться во внутреннюю политику страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя европейской внешнеполитической службы Петера Стано.

«Мы внимательно следим за событиями в Израиле и верим в способность демократических институтов решить эту проблему... Но мы не должны вмешиваться и комментировать внутренние процессы в демократических институтах и в израильском обществе», - заявил Стано.

Напомним, митинги против судебной реформы в Израиле проходят уже на протяжении 11 недель. Предлагаемый правительством закон предусматривает изменения состава комиссии по назначению судей. Такое решение даст правительству контроль над их назначением, а также ограничит Верховный суд в использовании судебного надзора в отношении основных законов.

Несмотря на масштабные протесты, из-за которых остановлены вылеты из крупнейшего израильского аэропорта Бен-Гурион и работа системы здравоохранения, в Израиле уже одобрили первую часть судебной реформы для финальных чтений.

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