По мнению читателей китайского издания «Гуанча», в НАТО боятся сильных, и их реакция лишь подтверждает правильность действий России.

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По мнению читателей китайского издания «Гуанча», в НАТО боятся сильных, и их реакция лишь подтверждает правильность действий России.

Ответ НАТО на решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии подверглось сильной критике со стороны читателей китайского издания «Гуанча».

Они оказались возмущены заявлением официального представителя альянса Оаны Лунгеску о том, что ядерная риторика РФ является «опасной и безответственной».

По словам одного из комментаторов, НАТО забывает про свои действия, «у них, как всегда, двойные стандарты». Так, альянс не осудил США и Великобританию за предоставление Австралии атомных подводных лодок, отметил другой читатель.

«Соединенные Штаты и Запад запугивают слабых и боятся сильных», - добавил третий.

Другой читатель резюмировал, что такая реакция альянса лишь «говорит о том, что Россия поступает правильно».

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин заявил о договоренности Москвы и Минска, не нарушая обязательств по ДСНВ, разместить тактическое оружие на территории Белоруссии. Ранее Россия уже помогла белорусам переоборудовать самолеты. С 3 апреля планируется приступить к обучению экипажей. Также среди ближайших вопросов строительство хранилища для ядерного оружия.