В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Китае раскритиковали ответ НАТО на решение Путина по ядерному оружию

Вероника Волосунова
15:44 27.03.2023
По мнению читателей китайского издания «Гуанча», в НАТО боятся сильных, и их реакция лишь подтверждает правильность действий России.
В Китае раскритиковали ответ НАТО на решение Путина по ядерному оружию
© Фото: Zheng Huansong, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

По мнению читателей китайского издания «Гуанча», в НАТО боятся сильных, и их реакция лишь подтверждает правильность действий России.

Ответ НАТО на решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии подверглось сильной критике со стороны читателей китайского издания «Гуанча».

Они оказались возмущены заявлением официального представителя альянса Оаны Лунгеску о том, что ядерная риторика РФ является «опасной и безответственной».

По словам одного из комментаторов, НАТО забывает про свои действия, «у них, как всегда, двойные стандарты». Так, альянс не осудил США и Великобританию за предоставление Австралии атомных подводных лодок, отметил другой читатель.

«Соединенные Штаты и Запад запугивают слабых и боятся сильных», - добавил третий.

Другой читатель резюмировал, что такая реакция альянса лишь «говорит о том, что Россия поступает правильно». 

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин заявил о договоренности Москвы и Минска, не нарушая обязательств по ДСНВ, разместить тактическое оружие на территории Белоруссии. Ранее Россия уже помогла белорусам переоборудовать самолеты. С 3 апреля планируется приступить к обучению экипажей. Также среди ближайших вопросов строительство хранилища для ядерного оружия.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:38 В стране и мире
Путин наградил мальчика Федора из Брянской области медалью «За отвагу»
15:12 В стране и мире
Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии
14:31 В стране и мире
Патрушев заявил, что Россия уничтожит уникальным оружием любую угрозу
14:25 Армия
Видео
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-8
13:41 В стране и мире
Путин поручил представить проект по использованию цифрового удостоверения гражданина РФ
Популярное
Видео
Авербух раскрыл подробности аудиосообщения от Костомарова
Путин рассказал, как нарушил ПДД по время поездки за рулем в Мариуполе
Песков: Путин очень часто использует квартиру в Кремле после начала СВО
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.