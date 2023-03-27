Патрушев заявил, что Россия уничтожит уникальным оружием любую угрозу

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев развенчал американские мифы о возможности безответного превентивного ракетного удара по России. Он назвал «очень опасной глупостью» сообщения СМИ о том, что американский бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал условный ядерный удар по Санкт-Петербургу.

«Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», - отметил Патрушев в интервью «Российской газете».

Секретарь Совбеза подчеркнул, что на Западе не помнят уроки истории и наивно рассчитывают на реванш и военной победе над Россией.

По-мнению Патрушева, такие политики находятся в плену иллюзий и пропаганды, а мысли о способности США нанести превентивный ракетный удар - ничто иное, как недальновидная и очень опасная глупость