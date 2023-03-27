Генсек Федерации бокса РФ Кириенко прокомментировала скандал на женском ЧМ в Индии

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала инцидент с участием спортсменов с мужскими хромосомами на чемпионате мира по боксу в Индии. Кириенко, отвечая на вопрос «Звезды», отметила, что такое явление можно встретить не только в боксе. Международная федерация бокса предпринимает все необходимые меры, чтобы исключить участие обманщиков в турнирах.

«Мы подозревали некоторых спортсменов в том, что они не очень-то напоминают женщин, но тем не менее тот старый состав Международной ассоциации бокса, они были еще только в начале пути, не знали, как двигаться. Сейчас, под новым руководством, здесь есть намеченные пути, и я думаю, что в ближайшее время порядок будет», - сказала Кириенко, отвечая на вопрос «Звезды».

Напомним, в Индии с 15 по 26 марта прошел чемпионат мира по боксу среди женщин. Башкирская боксерша Азалия Аминева вышла на ринг с алжирской спортсменкой в 1/8 финала и потерпела поражение в поединке. По результатам теста на наличие мужских хромосом выяснилось, что соперница Аминевой пыталась обмануть организаторов, выдавая себя за женщину. Вместе с тем результаты поединка не были пересмотрены.