Спорт Спорт Спорт

Генсек Федерации бокса РФ Кириенко прокомментировала скандал на женском ЧМ в Индии

Елизавета Потейчук
13:17 27.03.2023
По словам Татьяны Кириенко, подозрения об участии в женских турнирах мужчин появились в последние годы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress
Читайте нас на:

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала инцидент с участием спортсменов с мужскими хромосомами на чемпионате мира по боксу в Индии. Кириенко, отвечая на вопрос «Звезды», отметила, что такое явление можно встретить не только в боксе. Международная федерация бокса предпринимает все необходимые меры, чтобы исключить участие обманщиков в турнирах.

«Мы подозревали некоторых спортсменов в том, что они не очень-то напоминают женщин, но тем не менее тот старый состав Международной ассоциации бокса, они были еще только в начале пути, не знали, как двигаться. Сейчас, под новым руководством, здесь есть намеченные пути, и я думаю, что в ближайшее время порядок будет», - сказала Кириенко, отвечая на вопрос «Звезды».

Напомним, в Индии с 15 по 26 марта прошел чемпионат мира по боксу среди женщин. Башкирская боксерша Азалия Аминева вышла на ринг с алжирской спортсменкой в 1/8 финала и потерпела поражение в поединке. По результатам теста на наличие мужских хромосом выяснилось, что соперница Аминевой пыталась обмануть организаторов, выдавая себя за женщину. Вместе с тем результаты поединка не были пересмотрены.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:25 Армия
Видео
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-8
13:41 В стране и мире
Путин поручил представить проект по использованию цифрового удостоверения гражданина РФ
13:17 Спорт
Видео
Генсек Федерации бокса РФ Кириенко прокомментировала скандал на женском ЧМ в Индии
10:52 В стране и мире
La Repubblica: Артем Усс мог сбежать из-под ареста в Италии по поддельным документам
10:49 В стране и мире
В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Москвина
Популярное
Видео
Авербух раскрыл подробности аудиосообщения от Костомарова
Путин рассказал, как нарушил ПДД по время поездки за рулем в Мариуполе
Песков: Путин очень часто использует квартиру в Кремле после начала СВО
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.