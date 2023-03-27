Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

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Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии. Он поблагодарил их за преданную и эффективную службу и пожелал им успехов.

«Хочу поблагодарить вас именно за такую эффективную и добросовестную службу, за вашу верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, которые были заложены многими поколениями ваших предшественников начиная ещё с батальонов внутренней стражи», - заявил он в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что главные задачи ведомства - это борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, а также обеспечение правопорядка и охрана значимых объектов. Путин отметил, что честь и доблесть бойцов являются опорой Росгвардии. По его словам, на сотрудников национальной гвардии возложена большая ответственность.

«Уверен, вы хорошо чувствуете эту прямую историческую преемственность, понимаете, какая огромная ответственность на вас возложена, и доказываете это своей повседневной трудной ратной работой», - говорится в обращении.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в московской школе мужчину с пистолетом и металлической тубой. Он вел себя вызывающе и пытался пройти в помещение образовательного учреждения.