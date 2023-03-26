Токсичная помощь: как британцы решили «отравить» Украину ради победы над Россией

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Лондон на минувшей неделе решил по-крупному повысить ставки в противостоянии с Россией. В министерстве обороны Великобритании заявили, что поставят на Украину боеприпасы обедненным ураном, поскольку такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.

Таким образом Запад расписался в готовности применять на Украине оружие с ядерным компонентом, что является прямым нарушением гуманитарного права. Обедненный уран не только вызывает радиацию, но и крайне токсичен. Пыль от взрывов подобных снарядов ядовита и может вызывать тяжелейшие последствия для организма.

НАТО и Вашингтон уже применяли снаряды с обедненным ураном в Ираке и Югославии. Все закончилось массовой лучевой болезнью, как у военнослужащих, так и среди местного населения. На Сербию в снарядах было сброшено 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе: за первые десять лет после бомбардировок в республике заболели раком около 30 тысяч человек, из них порядка 18 тысяч умерли.

Теперь та же участь ждет Украину, не говоря уже о заражении земли и сельхозугодий. Однако в Лондоне про урожай и людей, которые находятся от острова за тысячи километров, не думают. Запад решил воевать с Россией до последнего украинца и идет в этом до конца.

Как действуют снаряды с обедненным ураном и дадут ли они преимущество Киеву, с какими последствиями придется столкнуться после их применения и чем на безумные инициативы Запада отвечает Россия - смотрите в репортаже Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».