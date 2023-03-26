Переживший выстрел в сердце офицер рассказал о чудесном спасении

Офицер спецподразделения Николай один из немногих людей на Земле, кто выжил после того, как пуля насквозь прошила сердце.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российский офицер выжил после попадания пули в сердце во время спецоперации. Кроме этого, вторая пуля раздробила ему ключицу. Спас его один из военных врачей Военно-медицинской академии (ВМА), который оказал ему помощь в подвале дома в боевых условиях неподалеку от линии соприкосновения. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал сам раненый военнослужащий Николай.

«Он (хирург из ВМА) находился в центре города на передовой, именно в боях практически. Там все бомбили. И в этих условиях, в подвале, практически без света, он умудрился вытащить кусок кости, не задев артерию, остановить кровь. Все сделать, все почистить, чтобы не было загноения. Они просто волшебники, такое сотворить невозможно, спасли с того света», - сказал Николай.

Сейчас офицер проходит восстановление в Военно-медицинской академии. Он благодарен всем врачам и медсестрам, которые не только спасли ему жизнь, но и помогают вернуться в строй.

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