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Defense News: ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A

Максим Крюков
03:21 25.03.2023
По данным издания, пуск гиперзвуковой ракеты выполнял бомбардировщик B-52H Stratofortress у побережья южной части штата Калифорния.
Defense News: ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки в марте этого года провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Об этом пишет издание Defense News.

В материале говорится, что в ходе испытаний, которые проводились в начале прошлой недели, был произведен второй запуск прототипа этой гиперзвуковой ракеты. Пуск выполнял бомбардировщик B-52H Stratofortress у побережья южной части штата Калифорния.

Как отмечает издание, все еще неизвестно, насколько успешно оказались испытания. Американские ВВС передали, что «испытания достигли некоторых целей», однако подробности не раскрыли.

За день до испытаний стало известно, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress, способный нести ядерные заряды, выполнил маневры недалеко от границ Российской Федерации в районе Балтики. Самолет выполнил разворот в районе острова Гогланд в 200 километрах от Санкт-Петербурга, после чего начал удаляться от российских границ.

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