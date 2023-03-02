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В Приморье поймали амурского тигра, державшего в страхе несколько сел

Ирина Елагина
05:38 02.03.2023
Пойманного тигра отправят на реабилитацию, а затем переселят в район подальше от человека.
В Приморье поймали амурского тигра, державшего в страхе несколько сел
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Группа приморских охотников поймала амурского тигра, который повадился нападать на собак в трех селах на севере Приморья. Операция по отлову опасного хищника прошла в ночь на 2 марта. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Тигр попал в ловушку в районе села Знаменка», - рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны животного мира Приморского края.

По словам специалистов, тигра долгое время не удавалось изловить, потому что местные жители по сути сами «прикармливали» хищника - не слушались рекомендаций охотоведов не оставлять собак ночью на улице.

«Сейчас тигр выглядит упитанным и видимых травм не имеет», - отметил первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Алексей Суровый.

Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, внесен в Международную Красную книгу, поэтому с животным обходятся очень бережно. Тигра решили отправить в реабилитационный центр для диких животных в селе Алексеевка.

После ветеринарного осмотра хищника или оставят на лечение, или сразу выпустят на волю, но в другой район, подальше от населенных пунктов. Как сообщил Алексей Суровый, подходящий участок с высокой плотностью копытных животных, и где нет других самцов тигра, уже подобрали.

В краевом правительстве подчеркнули, что в регионе обитает порядка 600 амурских тигров, «конфликтные ситуации создают всего около 2% популяции».

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