Глава ВМА Крюков призвал ввести военные медицинские дисциплины в гражданские вузы

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В гражданских вузах необходимо изучение военно-полевой терапии, хирургии и особенности других военных медицинских дисциплин. Это поможет врачам получить важный опыт оказания помощи при огнестрельных ранениях и травмах, вызванных взрывами. Такую инициативу в эфире «Военной приемки» озвучил начальник Военно-медицинской академии, академик РАН Евгений Крюков.

«Врач-хирург, обладающий всеми компетенциями, должен, в том числе, быть способен оказать помощь при огнестрельных ранениях, при тяжелой минно-взрывной травме. Но это на сегодняшний день не так. Поэтому для того, чтобы он был готов, необходимо изменение программ обучения и уделение существенного внимания вопросам военно-полевой терапии и опыту военного здравоохранения, его трансляция в гражданские вузы», - заявил Крюков.

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