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Лейтенант Забываев заслонил своим танком пехоту и уничтожил технику боевиков в зоне СВО

00:00 25.03.2023
Во время боя против украинских националистов командир танковой роты лейтенант Владислав Забываев, управляя танком, прикрыл пехоту ВС РФ, что позволило нашим бойцам занять выгодные позиции, избежав при этом потерь.
Лейтенант Забываев заслонил своим танком пехоту и уничтожил технику боевиков в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны Российской Федерации продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Гвардии сержант Евгений Бояндин, командир отделения десантно-штурмовой роты

Отделение российских бойцов Воздушно-десантных войск под командованием гвардии сержанта Евгения Бояндина выполняло задачу по поиску диверсионно-разведывательных групп украинских националистов, которые действовали в заданном районе.

Продвигаясь по маршруту, гвардии сержант обнаружил вооруженную группу украинских боевиков, двигавшихся в район расположения подразделений российских войск. Несмотря на превосходящие силы врага, Бояндин принял решение вступить в бой с противником.

Грамотно используя рельеф местности, нашим военнослужащим удалось занять выгодные позиции, после чего Алексей прицельным огнем из штатного оружия уничтожил пулеметный расчет боевиков. По итогам боестолкновения, украинские националисты, понеся потери, отступили.

Смелость, решительность и профессионализм гвардии сержанта Евгения Бояндина, а также слаженность и высокий уровень боевой подготовки его подчиненных позволили пресечь деятельность украинских националистов в заданном районе.

© Минобороны России

Лейтенант Владислав Забываев, командир танковой роты

Танковая рота под командованием лейтенанта Владислава Забываева в составе батальонной тактической группы мотострелкового полка выполняла задачу по освобождению одного из населенных пунктов от боевиков киевского режима.

В попытке замедлить продвижение подразделений Вооруженных сил России отступающие националисты бросили все свои силы на удержание населенного пункта. Обороняясь, противник вел массированный минометный огонь по наступающим российским бойцам.

В ходе боестолкновения лейтенант Забываев обнаружил вражеский танк, который вел подготовку для дальнейшей атаки на огневую позицию нашей пехоты. Мгновенно оценив обстановку, офицер заслонил мотострелков ВС РФ корпусом своего танка, после чего дал команду экипажу вести непрерывный огонь по скоплению живой силы радикалов. Закрыв своей бронемашиной нашу пехоту, лейтенант Забываев позволил ей без потерь занять более выгодную позицию на поле боя и выполнить поставленную задачу.
По итогам боя экипаж лейтенанта Забываева уничтожил танк и позицию минометного расчета националистов.

Благодаря мужеству, самоотверженности и тактической выучке лейтенанта Владислава Забываева российской группировке удалось разгромить значительно превосходящие силы боевиков и обеспечить освобождение населенного пункта.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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