Лейтенант Забываев заслонил своим танком пехоту и уничтожил технику боевиков в зоне СВО

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Лейтенант Владислав Забываев, командир танковой роты

Танковая рота под командованием лейтенанта Владислава Забываева в составе батальонной тактической группы мотострелкового полка выполняла задачу по освобождению одного из населенных пунктов от боевиков киевского режима.

В попытке замедлить продвижение подразделений Вооруженных сил России отступающие националисты бросили все свои силы на удержание населенного пункта. Обороняясь, противник вел массированный минометный огонь по наступающим российским бойцам.

В ходе боестолкновения лейтенант Забываев обнаружил вражеский танк, который вел подготовку для дальнейшей атаки на огневую позицию нашей пехоты. Мгновенно оценив обстановку, офицер заслонил мотострелков ВС РФ корпусом своего танка, после чего дал команду экипажу вести непрерывный огонь по скоплению живой силы радикалов. Закрыв своей бронемашиной нашу пехоту, лейтенант Забываев позволил ей без потерь занять более выгодную позицию на поле боя и выполнить поставленную задачу.

По итогам боя экипаж лейтенанта Забываева уничтожил танк и позицию минометного расчета националистов.

Благодаря мужеству, самоотверженности и тактической выучке лейтенанта Владислава Забываева российской группировке удалось разгромить значительно превосходящие силы боевиков и обеспечить освобождение населенного пункта.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.