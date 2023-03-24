Минобороны России вручило премии в области культуры и искусства

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В Центральном академическом театре Российской Армии состоялось награждение лауреатов премии Минобороны РФ в области культуры и искусства. Лауреатами стали народный артист Владимир Машков, артисты Государственного академического Малого театра, заслуженный артист Игорь Угольников, скульптор Виталий Шанов и коллектив музыкантов «Агитбригады Русского радио» и другие.

Церемонию открыл заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин. Он передал поздравления от министра обороны России Сергея Шойгу. В мероприятии также поучаствовали заместители министра обороны Николай Панков и Александр Фомин.

«Во все времена отечественная культура служила сохранению самобытности России. Она с готовностью принимала все лучшее и созидательное, отторгала все лживое и сиюминутное, все то, что могло разрушить преемственность духовных традиций наших народов, пошатнуть их нравственность и устои. Накопленный страной колоссальный культурный потенциал и сегодня позволяет нам успешно противостоять попыткам исказить историю, навязать российскому обществу чуждые ценности и нормы жизни» - говорится в поздравлении министра обороны.

Отметим, премия присуждается в девяти номинациях: музейное дело, литературное искусство, музыкальное искусство, изобразительное искусство, театральное искусство, культурно-просветительские проекты в области искусства, библиотечного дела и СМИ, произведение аудиовизуальных искусств, «За активную культурно-шефскую работу», «За вклад в развитие культуры».

Премия была учреждена приказом министра обороны Российской Федерации в 2015 году для поощрения военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил и граждан страны за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах.

В разные годы лауреатами премии становились Иосиф Кабзон, Лев Лещенко, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Алексей Пиманов, Василий Лановой, Константин Хабенский и другие видные деятели искусства.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов