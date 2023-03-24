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Капитан 3-го ранга Горбань рассказал об обнаружении третьего БПЛА, который был уничтожен в Крыму

16:14 24.03.2023
Военнослужащие Черноморского флота Марина Фалеева и Татьяна Целуйко также участвовали в отражении атаки беспилотников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Начальник дежурной службы капитан 3-го ранга Владимир Горбань, который принимал участие в уничтожении украинских беспилотников в Крыму, рассказал об обнаружении третьего дрона.

«Начали вести обстрел. Впоследствии данные аппараты сдетонировали и были уничтожены», - сказал он.

Владимир добавил, что уничтожение вражеских дронов и полученная за это награда - это не только его заслуга, но и всего расчета, который находился с ним.

«Находилась на сигнальном мостике. Увидела со стороны южного мола движущуюся цель. По команде оперативного дежурного весь расчет был поднят. После получения команды отрыть огонь на поражение цели открыли огонь», - добавила главный старшина Татьяна Целуйко.

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил военнослужащих Черноморского флота, которые отразили атаку украинских беспилотников в Севастополе. Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной России в Москве.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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