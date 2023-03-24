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Обедненный уран и безжалостные бомбежки: как НАТО ровняло с землей Югославию в 1999 году

Тимур Шерзад
Константин Коковешников
15:06 24.03.2023
Два с половиной месяца бомбежек, 35 тысяч вылетов, 14 тысяч авиабомб и 3 000 крылатых ракет. До двух тысяч мирных жителей стали жертвами бомбардировок, до десяти остались без крыши над головой. 
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Darko Dozet, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
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Одна из бомб упала возле того дерева. Повсюду были ее осколки. Взрывом сорвало крышу расположенного рядом дома. Черепица, из которой была сделана кровля, разлетелась по кусочкам.

Житель Белграда Любиша Перич показывает, какие разрушения получил его дом. Как назло, строение находилось рядом с телевышкой, которая стала одной из главных целей натовской авиации. И деревья в саду Перича все еще хранят следы той войны. 

А есть и последствия, что незаметны глазу, но они продолжают убивать жителей бывшей Югославии - раковые заболевания. Их всплеск связывают с использованием НАТО боеприпасов с обедненным ураном.

Перич заявил «Звезде», что его жена не дожила до сегодняшних дней. У нее обнаружили рак желудка. По его словам, было много разговоров о гибели натовских же солдат от онкологии - большая их часть была из Италии.  

Воздушная операция «Союзная сила» началась 24 года назад, 24 марта 1999 года. Массированным ракетно-бомбовым ударам подверглись Белград, Приштина, Подгорица и другие города. 

Два с половиной месяца бомбежек, 35 тысяч вылетов, 14 тысяч авиабомб и 3 000 крылатых ракет. До двух тысяч мирных жителей стали жертвами бомбардировок, до десяти остались без крыши над головой. 

Югославская полиция тогда совершила рейд на косовское село Речак, где уничтожила 45 албанских боевиков. В ЕС назвали их мирными жителями. Америка использовала это как предлог для бомбардировок. 

В это время в Америку летел российский премьер-министр Евгений Примаков. Узнав о решении начать операцию против Югославии, он приказал развернуть самолет над Атлантическим океаном, не желая иметь дел с американцами в такой момент. 

Именно с Югославии американцы поставили на поток принесение «свободы» с оружием в другие страны. Одним из немногих, кто тогда поддержал президента Милошевича, был Муаммар Каддафи. И в итоге он последовал за югославским лидером. 

Сегодня в Косово вновь неспокойно. Эта проблемная точка на Балканах - один из главных козырей в рукаве Запада с целью заставить Белград присоединиться к санкциям против России. Среди прочих - угроза вторичных санкций и возможная отмена льгот для поездок сербов в Европу.

В попытке установить контроль на Балканах уже после окончания бомбардировок США решили разместить в Косово собственную военную базу. Но тогда сделать это им не позволила Россия и ее знаменитый марш-бросок на Приштину. После того как передовой отряд из 18 бойцов ГРУ под командованием майора Юнус-Бека Евкурова взял под контроль и удерживал единственный в Косово аэродром Слатина, на него зашли подразделения российских миротворцев из Боснии и Герцеговины. 

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