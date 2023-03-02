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Опубликованы кадры работы РСЗО «Торнадо» на Марьинском направлении

Владислав Кустов
09:30 02.03.2023
Автоматика, а также связь со спутником позволяют расчету РСЗО «Торнадо» быстро навестись на противника и открыть огонь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Прорвавшись через плотную посадку, танк 9-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса стал неожиданностью для боевиков. Танкисты уже знают цель. Мир во время боевой работы они видят через небольшое смотровое стекло. Заглянуть за горизонт позволяет разведка с беспилотника.

Марьинское направление. Артиллерия идет вслед за пехотой. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо» работают под управлением артиллеристов соединения Южного военного округа (ЮВО).

«Поддерживаем пехоту. В течение трех минут мы готовы к стрельбе», - говорит военнослужащий ВС РФ с позывным Шторм.

«Торнадо», машина внешне хоть и похожая на «Град», внутри совсем другая. Автоматика, связь со спутником позволяют расчету быстро навестись на противника и открыть огонь.

«При заезде на огневую позицию он получает на пульт установки для стрельбы. Сразу же с помощью джойстика наводится на цель, что сокращает работу на огневой позиции», - объясняет наш боец.

Но какой бы совершенной автоматика ни была, главное в этой работе зависит от боевого братства.

«Иногда приходится выполнять задачи под свист снарядов противника. Если не мы, то пехоте будет очень тяжело. А мы всегда рады помочь им. Нет ничего лучше, если сама пехота говорит спасибо», - считает российский военнослужащий Алексей.

А в самой Марьинке продолжается штурм. Марьинка - стратегически важный пункт. Один из оплотов украинских формирований под Донецком. Российские подразделения не только освободили большую часть города, но и обошли его, пробившись под Красногоровку. Работа продолжается и днем и ночью.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов

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