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Космонавт Кикина рассказала, как мыла волосы на МКС больше 2,5 часов

Анна Назайкина
17:37 23.03.2023
Сейчас у нее уходит чуть более часа на эту сложную в условиях невесомости процедуру.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: gctcgagarin, VK
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Вернувшаяся с МКС единственная женщина-космонавт Роскосмоса Анна Кикина на послеполетной пресс-конференции в ТАСС рассказала, насколько сложно мыть волосы в условиях невесомости.

«Нужно смывать даже несмываемый шампунь. Это совершенно точно. Иначе он задерживается в волосах», - сказала космонавт.

Он объяснила, что промывать волосы водой после шампуня и других средств нужно в общей сложности трижды.

«Прямо много воды выдавливать из специального пакета в волосы. Она там распространяется...ты руку туда погружаешь, промываешь. Как в болотце все это плюхается», - объяснила Кикина.

На этом сложная процедура не заканчивается. Далее нужно впитать воду, которая осталась в волосах, с помощью полотенца, причем не одного.

«После мытья головы у меня полмодуля выстлано полотенцами, для сушки. Мы их высушиваем для того, чтобы влага снова испарялась в атмосферу станции. И сразу все знают, что Аня помыла волосы», - рассказала она.

По словам Кикиной, раньше на мытье головы у нее уходило более двух с половиной часов. Теперь же она усовершенствовала свои навыки, благодаря чему процесс идет быстрее.

«Я свои скиллы прокачала, и от двух с половиной часов я стала выполнять эту процедуру за всего лишь час небольшим», - добавила она.

Также в ходе пресс-конференции Кикина описала, какой запах она обычно ощущает на Международной космической станции.

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