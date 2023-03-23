Путин поговорил по телефону с султаном Омана впервые с момента установления дипотношений

Как отмечается, беседа состоялась по инициативе Маската.

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Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Кремле.

Как отмечается, беседа состоялась впервые после того, как между двумя государствами были установлены дипотношения. Разговор был организован по инициативе Маската.

«Проведен обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия», - говорится в сообщении.

Было добавлено, что президент РФ и султан Омана уделили особое внимание увеличению торгово-экономического взаимодействия. Также обсуждалось осуществление проектов, выгодных для обеих стран. В частности, в транспортно-логистической сфере.

Кроме того, российский лидер поздравил Хейсама Аль Саида, а также весь народ Омана с началом месяца Рамадан. Стороны договорились продолжить контакты.

Ранее, 17 марта, в Кремле сообщили, что Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко.