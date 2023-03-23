В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин поговорил по телефону с султаном Омана впервые с момента установления дипотношений

Анна Назайкина
13:29 23.03.2023
Как отмечается, беседа состоялась по инициативе Маската.
Путин поговорил по телефону с султаном Омана впервые с момента установления дипотношений
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, IMAGO, Bernd Elmenthaler, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Кремле.

Как отмечается, беседа состоялась впервые после того, как между двумя государствами были установлены дипотношения. Разговор был организован по инициативе Маската.

«Проведен обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия», - говорится в сообщении.

Было добавлено, что президент РФ и султан Омана уделили особое внимание увеличению торгово-экономического взаимодействия. Также обсуждалось осуществление проектов, выгодных для обеих стран. В частности, в транспортно-логистической сфере.

Кроме того, российский лидер поздравил Хейсама Аль Саида, а также весь народ Омана с началом месяца Рамадан. Стороны договорились продолжить контакты.

Ранее, 17 марта, в Кремле сообщили, что Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:13 Спорт
Томас Бах выступил против коллективной ответственности и за участие россиян в ОИ
13:59 В стране и мире
Видео
Мишустин анонсировал повышение МРОТ на 18,5% с 2024 года
13:29 В стране и мире
Путин поговорил по телефону с султаном Омана впервые с момента установления дипотношений
12:24 Армия
Видео
Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на целевую орбиту военный спутник
12:18 В стране и мире
Bloomberg: США боятся, что мирный план КНР по Украине получит широкую поддержку в мире
Популярное
Видео
Опубликованы кадры, предположительно, уничтожения украинских беспилотников над Севастополем
Видео
Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Current Biology: ученые изучили волосы Бетховена и решили, что он мог умереть от цирроза печени
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Профессор Карнеев упал в обморок в эфире телепередачи Соловьева
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.