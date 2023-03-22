Профессор Карнеев упал в обморок в эфире телепередачи Соловьева
О причинах резкого ухудшения состояния профессора Андрея Карнеева не сообщается, после осмотра врачей он отправился домой.
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
Глава Школы Востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев упал в обморок. Инцидент произошел в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Профессор упал посреди оживленной беседы, сообщается в Telegram-канале ведущего. К лежащему на полу Карнееву сразу бросились гости эфира. На место вызвали врачей.
Сообщается, что обморок у Карнеева был кратковременным. После осмотра медиками он поехал домой. Сейчас с ним все в порядке.