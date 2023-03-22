В стране и мире Профессор Карнеев упал в обморок в эфире телепередачи Соловьева Ян Брацкий О причинах резкого ухудшения состояния профессора Андрея Карнеева не сообщается, после осмотра врачей он отправился домой. © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости Читайте нас на: Глава Школы Востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев упал в обморок. Инцидент произошел в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Профессор упал посреди оживленной беседы, сообщается в Telegram-канале ведущего. К лежащему на полу Карнееву сразу бросились гости эфира. На место вызвали врачей. Сообщается, что обморок у Карнеева был кратковременным. После осмотра медиками он поехал домой. Сейчас с ним все в порядке. Экспертное мнение и аналитика