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В Дании защитили от нападок украинцев русскую учительницу

Ирина Елагина
02:24 02.03.2023
«Мы не увольняем людей по национальному признаку», - так ответили родителям из Украины на требование уволить русскую учительницу.
В Дании защитили от нападок украинцев русскую учительницу
© Фото: Stefan Kiefer imageBROKER.com Globallookpress
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В Дании разгорелся скандал из-за притеснений русской учительницы в одной из школ Хельсингера.

Среди ее учеников есть несколько украинцев, которые позволили себе грубую выходку в отношении педагога, а их родители потребовали от директора учебного заведения уволить женщину, так как они не желают, чтобы «их детей обучал учитель с русскими корнями».

Как сообщает телеканала TV2, в школе и в мэрии города встали на сторону педагога и поставили украинцев на место.

«Матери хотят, чтобы школа уволила учителя. Но у нас в Дании так не принято. Мы не увольняем людей по национальному признаку», - заявил телеканалу мэр Хельсингера Бенедикте Кьер.

В Хельсингере считают инцидент с русской учительницей «весьма досадным».

Известно, что русская учительница живет в Дании 30 лет, получила датское гражданство, имеет высокий уровень квалификации.

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