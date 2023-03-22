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Путин заметил отсутствие Полунина на церемонии награждения в Кремле

Анна Назайкина
18:43 22.03.2023
Глава государства назвал молодого артиста признанным мастером.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на отсутствие артиста балета Сергея Полунина на церемонии награждения в Кремле.

Напомним, ранее стало известно, что Полунин был удостоен премии президента для молодых деятелей культуры.

Выступая на церемонии, глава государства начал говорить об артисте балета: он назвал его молодым мастером, который уже успел получить признание. Затем Путин обратил взгляд в зал, однако Полунина среди присутствующих не оказалось.

«...Мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии, - это артист балета Сергей Владимирович Полунин... Только чего-то я его не вижу», - сказал он.

Тем не менее президент РФ подчеркнул, что Полунину удается обнаруживать юные таланты, которым он оказывает помощь в их становлении.

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