Эксперт Шарковский: военные НАТО отрабатывали в Норвегии высадку на территорию РФ

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: nato.int

На учениях НАТО в Норвегии отрабатывалась высадка на территории России, потому что для отражения нашествия не нужен морской десант, а военные инструкторы занимались именно этим. Об этом в программе «Сегодня утром» на «Звезде» заявил военный эксперт, спецкор газеты «Аргументы недели» Александр Шарковский.

«Скорее всего, подбиралась местность, очень похожая на берег Кольского полуострова. То есть они отрабатывали высадку на нашей территории, почти наверняка», - предположил он.

По его словам, альянс во время своих учений применял именно десант, авиацию и флот, так как это самые удобные для ведения наступательных действий виды войск. Бронетехника в условиях Кольского полуострова практически бесполезна и может вести бой только вдоль дорог.

Также Шарковский отметил, что с каждым годом страны НАТО все больше готовы к арктическим условиям. Если ранее бойцы альянса мерзли, из-за низких температур у них отказывали оружие и техника, то сейчас маневры проходят более «гладко», войска получают опыт и совершенствуются.

«НАТО было совершенно не готово к ведению боевых действий в Арктике, они мерзли. У них не было ни нужной одежды, ни нужного снаряжения», - сказал эксперт.

Речь идет об учениях НАТО «Единый викинг» и «Единый воин», которые прошли в северной части Норвегии с 6 по 16 марта. В них также принимал участие флот Британии и США. В общей сложности в них было задействовано около 20 тыс. военных.