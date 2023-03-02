Пансион воспитанниц МО посетил военно-воздушный атташе при посольстве Индии в РФ Ранджан

Военно-воздушному атташе при посольстве Индии в РФ провели экскурсию по учебному заведению, а после состоялся торжественный концерт в честь иностранных гостей и тематическая встреча.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Пансионе воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации состоялась тематическая встреча, посвященная российско-индийскому сотрудничеству. Мероприятие посетил военно-воздушный атташе при Посольстве Республики Индии в России, коммодор авиации Шайлеш Ранджан, а также заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин.

Мероприятие проведено по итогам визита воспитанниц Пансиона и суворовцев Санкт-Петербургского суворовского военного училища в Республику Индия. В ходе встречи состоялось обсуждение специфики российско-индийских отношений в различных областях.

В рамках тематической встречи воспитанницы Пансиона и суворовцы Санкт-Петербургского суворовского военного училища, посетившие Республику Индию по приглашению индийской стороны в январе этого года, поделились своими впечатлениями о стране.

Александр Фомин также поблагодарил индийскую сторону за традиционно теплый прием, оказанный нашим юношам и девушкам в рамках их пребывания в Индии, прекрасную возможность ознакомиться со знаменитыми на весь мир достопримечательностями.

В ходе беседы воспитанницы задали наиболее интересующие их вопросы о сотрудничестве двух стран.

По завершении встречи заместитель Министра обороны РФ, генерал- полковник Александр Фомин и начальник Военного университета МО РФ, генерал-лейтенант Игорь Мишуткин приняли участие в торжественной церемонии открытия историко-лингвистического кабинета.

Историко-лингвистический кабинет в Пансионе воспитанниц МО РФ оборудован Военным университетом МО РФ. В кабинете размещены витрины с тематическими экспозициями эпохи Александра Невского, информация о князе, Ледовом побоище, список литературы о нём, его родословная, а также общая информация о династии Рюриковичей, макеты и иллюстрации Ордена Святого Александра Невского.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов