Всего лишь за один месяц по всей стране произошло как минимум девять аварий с ядовитыми химикатами.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Химическая катастрофа в американском Огайо не прошла бесследно. Жители и рабочие, которые устраняли последствия аварии, жалуются на серьезные проблемы со здоровьем. В начале февраля в небольшом городке Ист Палестайн - Восточная Палестина - с рельсов сошел поезд. Он перевозил токсические вещества. Произошла утечка. Эту катастрофу сравнили с чернобыльской, но американские власти пытались о ней умолчать. Да и сейчас не уделяют ей должного внимания. Мэр городка даже заявил, что Джо Байдену плевать на американцев. Ведь глава Белого дома успел слетать в Европу, посетил Киев, а вот до Огайо так и не добрался.

В прямом эфире SkyFox вели трансляцию с места пожара на металлургическом заводе в Кливленде, штат Огайо. Огонь перебросился на соседние здания, а густое черное облако гари держалось плотным куполом в небе.



На месте работали не только пожарные, но и специалисты по химзащите. Над штатом почти месяц висит угроза экологической катастрофы после трагедии на железнодорожных путях. Пролегающий через город Восточная Палестина участок пути не ремонтируют. Как результат - состав из 50 вагонов, цистерн и контейнеров, содержащих опасные химические вещества, сошел с рельсов. Последствия устраняют до сих пор.

С воздуха видны те самые цистерны, внутри некоторых винилхлорид - высокоядовитое сырье для производства пластмассы. Емкости предстоит разгерметизировать и «обезвредить» во избежание взрыва. Рабочие оказались в крайне трудном положении - им не выдали даже средства индивидуальной защиты. В результате у людей начали проявляется головные боли, кашель, тошнота.

«У людей много вопросов, и люди действительно напуганы тем, что могут подвергнуться воздействию всех этих химикатов», - сказала жительница Восточной Палестины Тейлор.

Федеральные агентства провели инспекцию и вынесли вердикт: химикаты не привели к заражению воздуха и воды. Однако жители по-прежнему не используют воду для готовки или питья. Считают, что их обманывают, и недоумевают, почему глава государства вместо того, чтобы спасать их, спасает народ Украины.

Положение патовое. Тревогу бьют другие штаты - Техас и Мичиган. Куда из Огайо вывозят ядовитые отходы - отравленная вода в Восточной Палестине исчисляется миллионами литров, почва - десятками тысяч кубометров. Экологи делают все возможное, но ресурсов не хватает.

«Мы стараемся очищать воздух, чтобы ускорить биологическое разложение загрязняющих веществ. На следующем этапе необходимо взбалтывать осадок на дне ручья, чтобы извлечь продукт из земли, находящейся под водой, и доставить его в воздух для ускорения биологического распада», - рассказала директор Агентства по охране окружающей среды штата Огайо Энн Фогель.

Авария с поездом - случай не единичный. Всего лишь за один месяц февраль по всей стране произошло как минимум девять подобных ситуаций. Все они объединены происшествиями с особо опасными химикатами. В эфире телеканала ABC Байден пытается объяснить, почему он не посетил место катастрофы в том же Огайо. Это звучит так, словно тема далеко не в приоритете повестки президента.

Ситуация в Белом доме складывается токсичная - администрация отмалчивается, представители двух партий обмениваются взаимными претензиями, а лидер страны посещает штат Мэриленд, ведь там преимущественно его сторонники-демократы, а пострадавшая Восточная Палестина - вотчина республиканцев. При этом Джо Байден продлевает на год национальный режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за событий на Украине и используемый как правовое основание для применения санкций к России, а вот режим ЧС в Огайо, где прогнозируют чуть ли не второй Чернобыль, продлился всего несколько дней.