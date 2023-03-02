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Телеведущая Вербицкая попала в ДТП с грузовиком

Вероника Волосунова
16:43 02.03.2023
К счастью, обошлось без пострадавших. Грузовик задел автомобиль Вербицкой в ходе перестроения.  
Телеведущая Вербицкая попала в ДТП с грузовиком
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Телеведущая Лариса Вербицкая стала участницей ДТП с КамАЗом. Об этом рассказала директор телеведущей Инна Дудова.

«Да, ДТП произошло... Профсоюзная улица, дом 91. Пострадавших нет», - сообщила Дудова.

По ее словам, КамАЗ задел машину телеведущей, когда перестраивался.

Ранее крупнейшее ДТП с участием более 40 автомобилей произошло на трассе М-11 «Нева». По предварительной информации, столкновение могло произойти из-за погодных условий и несоблюдения водителями скоростного режима. На месте погибла одна женщина, 14 человек пострадали, спасателям также пришлось ликвидировать последствия разлившегося из протараненного грузовика горячего битума. 

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