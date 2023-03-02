В стране и мире Телеведущая Вербицкая попала в ДТП с грузовиком Вероника Волосунова К счастью, обошлось без пострадавших. Грузовик задел автомобиль Вербицкой в ходе перестроения. © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости Читайте нас на: Телеведущая Лариса Вербицкая стала участницей ДТП с КамАЗом. Об этом рассказала директор телеведущей Инна Дудова. «Да, ДТП произошло... Профсоюзная улица, дом 91. Пострадавших нет», - сообщила Дудова. По ее словам, КамАЗ задел машину телеведущей, когда перестраивался. Ранее крупнейшее ДТП с участием более 40 автомобилей произошло на трассе М-11 «Нева». По предварительной информации, столкновение могло произойти из-за погодных условий и несоблюдения водителями скоростного режима. На месте погибла одна женщина, 14 человек пострадали, спасателям также пришлось ликвидировать последствия разлившегося из протараненного грузовика горячего битума. Экспертное мнение и аналитика