Путин дал старт Году педагога и наставника

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Президент России Владимир Путин торжественно открыл Год педагога и наставника, которым объявлен 2023-й. Будут обсуждаться все вопросы, заверил Владимир Путин во время своего обращения к участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника».

«Мы открываем сегодня Год педагога и наставника. Знаю, что вопросов очень много, мы обязательно их будем обсуждать, обсудим все эти вопросы», - сказал Путин.

Среди ключевых тем для обсуждения Владимир Путин отметил улучшение условий труда, преподавание общественно-значимых дисциплин, социальный статус профессии, развитие движения наставничества, строительство и капитальный ремонт школ.

По словам президента, вопросы образования являются обращением к будущему, в связи с чем в России будут продолжать формировать «суверенную» систему образования.

Ранее стало известно о том, что в рамках ухода от болонской системы образования дипломы бакалавров будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании.