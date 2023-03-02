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Иконка с идеологами фашизма на Украине и журналы «азовцев»* найдены на заводе «Азовмаш» в Мариуполе

Михаил Аброськин
05:30 02.03.2023
Также наши бойцы обнаружили личные вещи, мебель, и остатки еды националистов, которые разместили казармы в бывшем бомбоубежище завода.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские саперы продемонстрировали «Звезде» националистическую литературу, которую они обнаружили во время разминирования завода «Азовмаш» в Мариуполе. Среди находок были журналы, которые издавались под редакцией подразделения нацбата «Азов»*. Впоследствии, по словам наших бойцов, такая пресса распространялась среди боевиков.

«Здесь журналы, которые изготавливались под редакцией небезызвестного подразделения полка “Азов”*, фотография Степана Бандеры, и изображение Божьей Матери и всех идеологов фашизма на Украине. Они все здесь на одной иконке», - описывает сапер.

Другой военнослужащий рассказал, что при разминировании саперы нашли личные вещи, мебель, остатки еды националистов. В бывшем бомбоубежище предприятия украинские боевики разместили казармы, лазарет, а также места для отдыха.

Напомним, российские саперы избавили завод «Азовмаш» от взрывоопасных предметов после ожесточенных боев. В настоящее время на предприятии ведется разбор завалов.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов

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