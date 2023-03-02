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Массовое отключение электроэнергии в Аргентине затронуло половину страны

Ирина Елагина
01:29 02.03.2023
Причиной техногенной ЧС стали пожары на пастбищах в зоне высоковольтных ЛЭП.
Массовое отключение электроэнергии в Аргентине затронуло половину страны
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Массовое отключение электроэнергии произошло в Аргентине вечером 1 марта. По предварительным оценкам, без света осталась почти половина населения страны - 20 миллионов человек.

Как сообщает газета La Nacion, во второй половине дня 1 марта большая часть столичного региона Буэнос-Айреса и несколько провинций Аргентины остались без электричества. Причиной инцидента стал крупный пожар.

«Пожар произошел на нескольких пастбищах и затронул три высоковольтные линии электропередачи в районе Литораль . Пожар повредил высоковольтную линию мощностью 500 кВт, соединяющую Кампану с Гралем», - приводит издание информацию Департамента энергетики Аргентины.

По данным издания, в стране обесточены около 6 миллионов зданий: промышленных предприятий, торговых центров и жилых домов. Под отключение попала и атомная электростанция «Атуча I» .

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