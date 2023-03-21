Госпитализированный с коронавирусом Стас Пьеха показал видео из палаты

Артист заявил, что в настоящий момент получает лечение и с ним все хорошо.

© Видео: wolfieha, Instagram* © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

Российский певец Стас Пьеха оказался в больнице из-за коронавирусной инфекции. Об этом артист сообщил в своих соцсетях.

На своей странице в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) он поделился кадрами из палаты, где в настоящий момент лежит под капельницей.

«Никто не умирает, но корону тоже никто не отменял. Лечимся, все окей. Двигаемся дальше» - сказал Пьеха.

В октябре 2018 года певца экстренно госпитализировали в связи с остром панкреатитом. Впоследствии, в 2019 году, рассказал о том, как пережил инфаркт.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.