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Кремль: лидеры России и Китая подробно обсудили Украину в ходе неформальной встречи

Тимур Шерзад
12:59 21.03.2023
Дмитрий Песков, подтвердив сам факт обсуждения, воздержался от оценок и призвал дождаться заявления для СМИ.
Кремль: лидеры России и Китая подробно обсудили Украину в ходе неформальной встречи
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили ситуацию на Украине в ходе неформальной встречи вчера. 

«Обсуждали, да. Это очевидно, потому что они сказали, что они будут это обсуждать. Оценки не буду давать, дождемся заявления для СМИ», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. 

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин пригласил президента России в Китай.

До этого председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что РФ и КНР готовят проекты, реализация которых существенно увеличит объемы перевозок по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам.

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