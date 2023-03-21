Кремль: лидеры России и Китая подробно обсудили Украину в ходе неформальной встречи
Дмитрий Песков, подтвердив сам факт обсуждения, воздержался от оценок и призвал дождаться заявления для СМИ.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили ситуацию на Украине в ходе неформальной встречи вчера.
«Обсуждали, да. Это очевидно, потому что они сказали, что они будут это обсуждать. Оценки не буду давать, дождемся заявления для СМИ», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин пригласил президента России в Китай.
До этого председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что РФ и КНР готовят проекты, реализация которых существенно увеличит объемы перевозок по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам.