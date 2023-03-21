Российские Ту-95МС выполнили полет над Японским морем

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили полет над Японским морем, сообщает Министерство обороны РФ. В российском оборонном ведомстве сопроводили сообщение видеокадрами того, как самолеты выполняли задачи.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», - говорится в сообщении.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С, а сам плановый полет стратегических бомбардировщиков длился более семи часов, говорится в сообщении. На видеозаписи запечатлен взлет Ту-95МС с аэродрома, его полет над облаками, работа летчиков и посадка.

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.