В стране и мире Пять человек погибли в результате подрыва на мине грузовика в Сирии Анастасия Бобылева Также известно о более 40 пострадавших. © Фото: Ahmet Yukus, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: В сирийском районе Кабаджеб террористы подорвали грузовик, пять его пассажиров погибли. Об этом пишет информационное агентство SANA. «Пять граждан погибли, более 40 получили ранения в результате подрыва грузовика, который их вез на сбор пустынных трюфелей, на мине, ранее заложенной террористами из "Исламского государства"* (организация запрещена в РФ. - Прим. ред.) в районе Кабаджеб на юго-западе провинции Дейр-эз-Зор», - цитирует сообщение РИА Новости. Ранее в Калужской области обнаружили и ликвидировали сторонников ИГ*, планировавших теракт на химпредприятии. Исламисты собирались подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами. * «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. Экспертное мнение и аналитика