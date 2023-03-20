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Американский ветеран Дрейвен назвал Украину «умирающим пациентом»

Ян Брацкий
11:33 20.03.2023
По мнению отставного военного США Ноктиса Дрейвена, Штаты используют Украину в качестве испытательного полигона для тестирования нового оружия и тактики.
Американский ветеран Дрейвен назвал Украину «умирающим пациентом»
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Вашингтон не заинтересован в прекращении конфликта на Украине, хотя США могли бы давно его остановить. В этом уверен американский ветеран Ноктис Дрейвен. По его мнению, поставки западного оружия «продлевают боль, страдания и смерть». При этом, считает он, Украина давно разбита, но США хотят понаблюдать за возможностями России, испытать новое оружие и тактику.

«Украина - это умирающий пациент, а Запад продолжает возвращать ей жизнь, чтобы она страдала еще больше. Это бессердечно и жестоко», - написал Дрейвен в своем Twitter-аккаунте.

Ранее в США признали, что главная цель Вашингтона на Украине - обескровить Россию затяжным конфликтом. Об этом говорится в публикации American Thinker. По мнению издания, военная промышленность Штатов хотела войны и получила ее.

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