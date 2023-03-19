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В Русском музее в канун 125-летия показали скрытую от посетителей жизнь

Роман Закурдаев
Марина Крижановская
05:34 19.03.2023
За 125-летнюю историю в музее собрано более чем 400 тысяч подлинных шедевров отечественного искусства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Timofei Izotov Russian Look Globallookpress
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В этом году знаменитый и крупнейший в мире музей русского искусства - Русский музей - 19 марта отмечает свое 125-летие.

Едва касаясь окладистой бороды Александра III, лаборант Татьяна Семенова, словно художник на холсте, рисует кистью и с бронзового бюста императора смахивают каждую пылинку. 

«Трогать, по идее, ничего нельзя, потому что моментально появляются пятна. И вообще просто хочется же это сохранить для будущих потомков», - сказала лаборант выставочно-экспозиционного отдела Татьяна Семенова.

Чуть дольше сотрудники Русского музея задерживаются у гипсовых скульптур - материал капризный, притягивает пыль. А живопись не любит яркий свет.

Музейные климатологи измеряют не только потоки света и температуру, но и скорость воздушных масс, а по простому - сквозняков: не больше 0,1 метра в секунду. Человек такое и не ощутит, а вот искусство куда чувствительнее.

«Поток влияет на красочный слой, на влагосодержание. Холст может повести со временем. Перегревается холст», - пояснил старший научный сотрудник Глеб Пудовкин.

Эта музейная жизнь обычно скрыта от глаз посетителей. Знаменитые передвижники (участники Товарищества передвижных художественных выставок. - Прим. ред.) на привычном месте, а вот «Древний ужас» Льва Бакста - на вынос. Равно как и Головин с портретом Федора Шаляпина в роли Бориса Годунова. Временные рокировки - какие-то картины готовят к отдельным выставкам, другие отправляют на профилактический осмотр.

© ТРК "Звезда"

В распоряжении музейных реставраторов по тканям кроме мини-пылесоса есть и крохотный утюжок, чтобы можно было разгладить мельчайшие складки на старинном костюме. Часто поврежденные экспонаты восстанавливают буквально по ниточкам. Для этого используют хирургические инструменты - это слишком тонкая работа. 

«Это такая газовая ткань. Мы ее тонируем в нужный цвет и для укрепления мы вытаскиваем ниточку. Вот, она такая, ее даже не заметно», - показала реставратор по тканям Наталья Абжанова.

За 125 лет существования Русского музея его уникальное собрание подлинных шедевров отечественного искусства выросло до более чем 400 тысяч единиц хранения.

«Это первая книга учетная. Именно сюда записывались первые поступления. А это Эрмитаж передал 80 произведений живописи», - сообщила заместитель Генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольга Бабина

Специально к юбилею в Русском музее покажут интерьеры Михайловского дворца такими, какими они были задолго до основания музея, когда еще в этих залах Великая княгиня Елена Павловна принимала известных писателей, художников и деятелей культуры. Виртуальный тур можно будет загрузить через смартфон.  

«Имена тех людей, тех замечательных деятелей культуры, которые приходили сюда, отдыхали, слушали музыку, обсуждали какие-то вопросы, теперь мы видим полотна этих людей - Шишкина, Айвазовского, Брюллова - на стенах этого музея. Круг замкнулся», - отметила  врио генерального директора Русского музея Анна Цветкова.

© ТРК "Звезда"

Вместе с тем и знаменитый шедевр Карла Брюллова вскоре можно будет увидеть в истинном, авторском варианте. «Последний день Помпеи» готовят к художественной реставрации.

«На языке реставраторов это называется "добиться первозданного звучания цветов". Сейчас перед глобальной реставрацией специалисты проверяют жемчужину Русского музея на наличие чужого. Это различные слои лака, вкрапления, которые были нанесены в предыдущие годы», - рассказал корреспондент Роман Закурдаев.

Оказалось, что за 190 лет на полотне основательно наследили.   

«Происходили какие-то маленькие дефекты: прорывчики, прокольчики, царапины и так далее, которые просто закрашивались сверху. Закрашивали художники, которым было достаточно все равно», - указала ведущий художник-реставратор Ольга Кленова.

Сроки масштабной реставрации картины пока только обсуждаются. Так что в юбилейный год «Последний день Помпеи» останется в музее на своем месте, что уже само по себе - подарок.

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