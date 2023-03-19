В Русском музее в канун 125-летия показали скрытую от посетителей жизнь

В этом году знаменитый и крупнейший в мире музей русского искусства - Русский музей - 19 марта отмечает свое 125-летие.
Едва касаясь окладистой бороды Александра III, лаборант Татьяна Семенова, словно художник на холсте, рисует кистью и с бронзового бюста императора смахивают каждую пылинку.
«Трогать, по идее, ничего нельзя, потому что моментально появляются пятна. И вообще просто хочется же это сохранить для будущих потомков», - сказала лаборант выставочно-экспозиционного отдела Татьяна Семенова.
Чуть дольше сотрудники Русского музея задерживаются у гипсовых скульптур - материал капризный, притягивает пыль. А живопись не любит яркий свет.
Музейные климатологи измеряют не только потоки света и температуру, но и скорость воздушных масс, а по простому - сквозняков: не больше 0,1 метра в секунду. Человек такое и не ощутит, а вот искусство куда чувствительнее.
«Поток влияет на красочный слой, на влагосодержание. Холст может повести со временем. Перегревается холст», - пояснил старший научный сотрудник Глеб Пудовкин.
Эта музейная жизнь обычно скрыта от глаз посетителей. Знаменитые передвижники (участники Товарищества передвижных художественных выставок. - Прим. ред.) на привычном месте, а вот «Древний ужас» Льва Бакста - на вынос. Равно как и Головин с портретом Федора Шаляпина в роли Бориса Годунова. Временные рокировки - какие-то картины готовят к отдельным выставкам, другие отправляют на профилактический осмотр.
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