Командир подлодки «Юрий Долгорукий» показал, как устроен ракетный отсек судна

Боевая тревога, ракетная атака, книги, сауна и вкусный ужин - как проходит день на атомном подводном ракетном крейсере стратегического назначения.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Сегодня в России отмечают день моряка-подводника. Профессиональный праздник связан с изданием императором Николаем II указа, согласно которому подводные лодки выделялись в отдельный класс боевых кораблей.

Обычно, жизнь и работа этих моряков скрыта от глаз посторонних – буквально под толстым слоем воды. Но в этом году для журналистов сделали исключение и позвали в пункт базирования атомных подводных лодок Северного флота в Мурманской области.

Как месяцами живут и работают в замкнутом пространстве? Как добираются в самые дальние уголки мирового океана? И какой он - морской ядерный щит России? Один день вместе с экипажем атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения провел Кирилла Ляхов.

Мы внутри российской атомной подводной лодки стратегического назначения «Юрий Долгорукий». Головной крейсер проекта 955 Борей. Командир корабля, Эдуард Кушнарев, сразу ведет нас самое важное и секретное место на судне - в ракетный отсек. По бокам прохода - шахты, звезды на них означают количество пусков.

«Значит, у нас крейсер является головным. Все испытания и пуски баллистических ракет главного головного оружия типа Булава происходили с этого корабля. С полигонов Белого моря, Баренцевом море. По полигоном, учебным полигоном Кура и Чижа. И поэтому с этой шахты номер четыре мы произвели аж пять ракетных стрельб. С шахты номер три, две ракетные стрельбы», - рассказал Эдуард Кушнарев, командир атомного подводного крейсера К535 «Юрий Долгорукий».

Эти кадры облетели весь мир - атомный крейсер «Юрий Долгорукий» в 2018 году, впервые в истории лодок такого типа выполнил залповую стрельбу сразу четырьмя ракетами «Булава».

Всего шахт 16. Вес каждой 40 тонн. В них поддерживается особый микроклимат - температура, влажность, давление. То есть созданы все условия для безопасного использования и хранения ракет.

«Я вижу, что огоньки зеленые, моргают . Это значит, что там все есть? Индикация система механизмов. Значит, все в норме. Ядерный щит обеспечивают», - подчеркнул рассказал Эдуард Кушнарев.

День командира расписан по минутам. Подъем в шесть тридцать утра, отбой в полночь. Помимо постоянной работы с личным составом - боевая подготовка и тренировки. Даже у причала режим на подводной лодке крайне напряженный. Пока мы записывали интервью, пришел приказ об очередных учениях.

«Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога ракетной атаки. Боевая тревога, ракетная атака. Командир БЧ два включить питание ПУРО. Есть - включаю питание. До пуска 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Начало залпа», - звучит на корабле.

После команды «Пуск», если бы тревога была настоящей, а не учебной - мы бы увидели кадры вылета многотонной ракеты, способной стереть с лица целые континенты.

После учений мы знакомимся с экипажем. Владимир Трушин, командир БЧ-4, боевой части которая обеспечивает всю связь на подводной лодке, как внешнюю с большой землей, так и внутреннюю между отсеками. Он показывает нам свою каюту, которая очень похожа на купе в поезде. Тот же минимализм, но есть все для комфортного проживания.

«У нас на подводной лодке все компактно здесь у нас. То есть умывальник находится. Вот шкаф небольшой и две скромные коечки. Там же есть ствол для того, чтобы как-то может быть проводить свое личное время в плане того, чтобы читать книжки. Может быть, кто-то в свободное время автономно занимается моделированием, собирает пазлы, еще что-то, ну то есть развлекать себя как-нибудь», - рассказал командир боевой части связи Трушин Владимир.

Второй отсек корабля - жилой. Тут экипаж не только спит, но и проводит свободное время. Здесь же расположен камбуз или, проще говоря, кухня и столовая подводной лодки. Есть душевые и даже сауна.

Всего в экипаже 107 человек. Во время боевого дежурства, которое может длиться до трех месяцев, работают сменами по 4 часа. Всплывать подводной лодке, для того чтобы пополнить запасы воздуха не нужно. Все корабли оснащены системами регенерации кислорода из забортной воды. Продукты тоже берутся с большим запасом. Готовят маленьком камбузе.

«Меню оно достаточно разнообразно. В течение недели оно не повторяется. Это различные супы, различные каши и гарнира. Различные виды мяса», - рассказал СХН помощник командира атомного подводного крейсера «Юрий Долгорукий» , капитан третьего ранга Константин Журов.

А это штурманский пост. Тут прокладывают курс лодки. Определяют ее местоположение и самое главное обеспечивают безопасность плавания в самых труднодоступных и далеких уголках мирового океана. Командир электронавигационной группы Алексей Бочариков подводником мечтал стать с детства. В 2020-м закончил Институт Петра Великого в Санкт-Петербурге и попал на Северный флот.

«По распределению попал сюда в 31-ю дивизию Краснознаменного ордена Нахимова. Сначала был распределен на атомный подводный ракетный крейсер «Князь Владимир», где прошел службу в течение двух лет. После был назначен на вышестоящую должность командира ЭНГ», - рассказал командир электронавигационной группы штурманской боевой части атомного подводного крейсера ‎К-535 «Юрий Долгорукий», Алексей Бочариков.

Подводная лодка, похожа на лабиринт из лестниц и коридоров, новичку можно легко заблудиться. Но каждый элемент продуман до мелочей. Любая деталь имеет свое назначение и в критической ситуации может спасти жизнь подводника.

Отсеки здесь разделяют переборки, они рассчитаны на давление в 10 атмосфер и между собой сообщаются люками, которые можно герметично закрыть, если понадобится. Главное требование для наших подводных лодок - каждая из них должна выжить. Даже если любое помещение будет полностью затоплено водой.

Учебную тревогу на лодке могут объявлять несколько раз в сутки. Каждый член экипажа должен точно знать, как действовать в любой экстремальной ситуации. Действия оттачиваются до автоматизма.

Но самые сложные тренировки, максимально приближенные к боевым условиям проходят не на корабле, а как ни странно на берегу. Проводят их раз в три месяца для всего экипажа. Это макет отсека подводной лодки в натуральную величину. Тут уже отрабатывается борьба с самым настоящим огнем.

Еще один макет в этом большом бассейне с морской водой. Здесь отрабатывают затопление отсека. Причем вода прибывает сразу через несколько пробоин.

«Здесь мы отрабатывали борьбу за живучесть с водой. На данном этапе у нас было поступление за борт воды по правому борту, носовой переборки. Вот данная пробоина, поступление забортной воды, установили пластырь», - рассказал капитан-лейтенант Сергей Мухин, командир аварийной партии.

Мы в Североморске - этот небольшой город в Мурманской области, настоящая кузница кадров подводников. Здесь обучают экипажи и готовят современные подводные лодки для всех флотских соединений России. Одна из них сейчас стоит у причала.

Новейший подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» несет на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет. Их только сейчас погрузили в шахты. Он готовится к своему первому длительному переходу. Или, как говорят моряки, подводники к автономке. Совсем скоро это грозное оружие поступит в распоряжение Тихоокеанского флота.

Ракеты к причалу подвозят исключительно по одной, на автопоезде. Этап установки «Булавы» в шахту засекречен, и пока подводники вместе с техниками оснащают судно, мы спускаемся в лодку. Попадаем на центральный пост.

Командир атомного крейсера Виктор Артемов служит уже больше 20 лет. Успел поработать на кораблях второго и четвертого поколения. Он присутствовал при закладке «Генералиссимуса Суворова», спуске на воду и поднимал на нем Андреевский флаг. Эту лодку он знает от и до - малошумная, малозаметная и крайне опасная для противника.

«Одно ты эксплуатируется корабль в действующей дивизии, а другое дело совсем, когда, извините, была просто труба, и потихонечку эта труба начала оживать, эта труба действительно стала нашим вторым домом нашим кораблем, на котором мы ходим», - рассказал командир атомного подводного крейсера К-553 «Генералиссимус Суворов» Виктор Артемов.

В ноябре прошлого года атомоход прошел государственные испытания. Впереди длинный переход по Северному морскому пути, через Арктику. Из Североморска на Дальний Восток, в Вилючинск, где подводный крейсер заступит на боевое дежурство.

Материал подготовили Кирилл Ляхов, Ирина Елагина и Николай Баранов.