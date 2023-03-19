Украинские боевики обстреляли жилые кварталы и ТЦ «Галактика» в Донецке

© Видео: t.me/chp_donetskv © Фото: t.me/chp_donetskv

Несколько жилых домов и гипермаркет «Галактика» в Петровском районе Донецка пострадали в результате ударов со стороны Украины. Очевидцы выложили в соцсети кадры прямого попадания снаряда в торговый комплекс. На видео видно, как дымится крыша здания.

Информацию об обстреле Донецка подтвердил в Telegram глава города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание торгового комплекса«Галактика»», - сообщил Кулемзин.

По данным городской администрации Донецка, во время обстрелов ранения получили двое мужчин. В микрорайоне Тихий на ул. Степана Щипачева пострадал мужчина 1954 г. р., на улице Федоровского был ранен мужчина 1979 г. р.

По информации СЦКК, в течение воскресного дня боевики более десяти раз обстреляли Донецк и выпустили порядка 40 снарядов разного калибра.