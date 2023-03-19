В стране и мире Путин на съезде РСПП призвал бизнес действовать в интересах России и не прятать средства в офшорах Константин Коковешников Ирина Елагина Российская экономика, вопреки расчетам Запада, выстояла под ударом санкций и успешно развивается - о том как блокада пошла на пользу России Владимир Путин рассказал на съезде РСПП - первой встрече с крупным бизнесом с начала специальной военной операции. © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Те, кто остался в стране, и реально работает - оказались умнее, энергичнее и эффективнее тех, кто уехал и там дает советы нашим недоброжелателям. Такую оценку президент дал отечественному бизнесу на съезде Российского Союза промышленников и предпринимателей, который состоялся на этой неделе. Эта была первая встреча Путина с представителями крупного бизнеса после начала спецоперации и минувший год - по понятным причинам для экономики был не простым. И хотя нам предрекали полных крах, депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров - России удалось компенсировать закрытие западных рынков, экономика страны сейчас переходит на новую модель, и нынешнее время перемен дает бизнесу редкий шанс для развития в освободившихся нишах. Константин Коковешников изучил, как развивается российский бизнес в новых условиях. Россия сейчас стоит перед вызовами, с которыми не сталкивалась еще ни одна страна мира. Падение уровня производства до почти пяти процентов летом прошлого года, по словам главы государства, стало результатом объявленной Западом санкционной войны. Но с тех пор совместные усилия бизнеса и государства привели к тому, что экономика не просто выстояла, но и уверенно продолжает укрепляться. «Мы видим, как позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, и во втором квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП по сравнению с уровнем прошлого года. Нам удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков, расширить внешнеторговые контакты России с государствами быстрорастущих регионов мира. За последний год наш товарооборот с этими регионами мира, с этими странами рос двузначными темпами и продолжает увеличиваться», - отметил Владимир Путин. Лишившись доступа к привычным западным рынкам сбыта, Россия стала активнее переправлять свое сырье и товары на восток. В результате международный товарооборот даже вырос - на восемь процентов. Сегодня Россия больше продает, чем закупает из-за границы. Экономисты называют это положительным сальдо торгового баланса. Владимир Путин ранее уже говорил, что это - одна из главных причин укрепления рубля. «Профицит торгового баланса составил 332 миллиарда долларов – это на 70 процентов больше, чем в 2021 году. Мы с вами находимся в Доме музыки – вот такая хорошая музыка», - сказал Владимир Путин. Такие результаты Владимир Путин называет во многом заслугой российских предпринимателей, которые - несмотря на санкции - в короткие сроки сумели перенастроить бизнес и найти новые рынки сбыта. По словам президента, такие бизнесмены оказались куда дальновиднее своих непатриотичных коллег. «Мы с вами знаем, - так, по-семейному скажу, - кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить, но те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевидный», - заявил Владимир Путин. Во все времена предприниматели брали на себя социальную ответственность. И пример такого достойного отношения к стране, по словам Владимира Путина, они должны показать и сегодня. Президент призывает предпринимателей действовать в интересах России, а не прятать средства в офшорах. «Вы знаете, я часто - мы же со многими здесь многие годы знакомы, и часто очень слышал: там надежнее. А теперь? Мы все должны понимать, что здесь основа нашего существования и будущее наших семей, наших детей. И только при этом понимании бизнес будет приносить удовлетворение, человек сможет себя полностью реализовать», - подчеркнул Путин. Опорой для российских предпринимателей стало и существенное укрепление внутреннего российского рынка. Ситуация уникальная, подчеркивает президент. Инвестиции, которые бизнесмены сейчас делают в отечественный рынок - совсем скоро окупятся втрое. Уже в апреле продажи товаров в розничных сетях вырастут на пять процентов. И это не случайный всплеск. В России рекордно низкий уровень безработицы, а инфляция уже к концу месяца вернется к плановым значениям. «Ожидается, что по итогам марта инфляция составит меньше четырех процентов. Для сравнения, конечно, это будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики и сами себя стараются в этом убедить и наших партнеров пытаются в этом убедить. Вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», - добавил Путин. Год назад зарубежные аналитики предсказывали российской экономике рецессию, а россиян пугали пустыми полками в магазинах. Но жизнь, говорит президент, распорядилась иначе. «Сами западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу - репа хороший продукт, но и за репой, наверное, к нам придется ехать, потому что уровень урожая у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе. В любом случае вспоминается русская пословица: «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Похоже, это самое и происходит», - сказал Владимир Путин. О проблемах, с которыми пришлось столкнуться предпринимателям год назад, когда Россию вырвали из глобальных цепочек поставок, Владимиру Путина рассказал гендиректор КамАЗа Сергей Когогин. После ухода одного из совместных предприятий, проработавшего в России 15 лет, инженерам пришлось за два месяца освоить выпуск нескольких сотен новых для себя деталей. В итоге в минувшем году КамАЗ показал рекордную за последние 20 лет прибыль и ни на сутки не останавливал конвейер. «Вот вы сказали, что сами не могли даже подумать, что сможете так эффективно отреагировать на эти вызовы. В этой связи я вспоминаю известную поговорочку. Это не обидно прозвучит для наших немецких партнеров, что русскому хорошо, то для немца - смерть. Вряд ли кто-нибудь другой, кроме тех, кто воспитан на нашей русской почве, российской, смог бы ответить на те вызовы, о которых вы упомянули», - отметил Владимир Путин. При этом выдерживать конкуренцию с приходом в Россию крупнейших азиатских брендов бывает очень непросто. И здесь необходимо продумать механизмы защиты рынка. «Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «КАМАЗ»: Не отказываться от сотрудничества, а создавать те условия, которые позволят нам использовать наше положение. Все-таки, что ни говорите, рынок России даже при таких сильных отличиях все равно шестой или пятый в мире Владимир Путин: Шестой - в мире, а в Европе? Когогин: А в Европе мы первые. Столько нет. Путин: Вот». Возможность выступить на съезде предоставили и одному из европейских предпринимателей. Владимир Путин приветствует его на итальянском. «Как все поняли уже, я иностранец. Я родился в Италии, и я уже давно гражданин России, и особенно сейчас я этим горжусь», - сказал Маттео Вальика, генеральный директор дочерней компании станкостроительной группы. Компания Маттео Вальики занимается поставкой в Россию деревообрабатывающих станков. Его вопрос касается ограничений на выплату дивидендов инвесторам из так называемых недружественных стран, который был введен в ответ на заморозку российских золотовалютных резервов на Западе. Вальики предлагает задуматься над снятием ограничений с компаний, которые продолжают добросовестно работать в России. Президент попросил правительство проработать это предложение «Понимаю, что это в известной степени ограничивает возможности добросовестных наших друзей и партнеров, которые работали, работают и хотят работать дальше. Я знаю, что многие не хотели уходить, не хотели – просто под давлением это сделали и сожалеют, а многие ждут момента, чтобы вернуться. Нам это доподлинно известно», - подчеркнул президент. Руководителя отделения РСПП из Дагестана волнует увеличение пропускной способности Махачкалинского порта в связи с запуском нового транспортного коридора «Север-Юг». Новый путь будет работать - так же, как Суэцкий канал, Босфор и Дарданеллы - подчеркивает Владимир Путин. Он говорит, что этот проект уже заинтересовал Азербайджан и Иран, но призывает подключиться, в первую очередь, российских предпринимателей. «Я еще раз хочу обратить внимание своих коллег, у которых еще достаточно денег и в офшорах «сидит», и многие не знают, что с этим делать. Я сейчас претензий не предъявляю никаких - так жизнь сложилась. Но куда деньги деть, куда вложить? Многие в арабском мире, триллионеры, для них это проблема. Они сидят, как миноритарии в некоторых развитых экономиках, их оттуда не выпускают, и в любую секунду еще шлепнут - и все это понимают, угроза для них сохраняется. И все ищут хорошие проекты - это хороший. Подумайте», - предложил Владимир Путин. Российский союз промышленников и предпринимателей - крупнейшее бизнес-объединение в стране. Традиционно участие в его съездах принимают лидеры списка Forbs. Не удивительно, что попасть в союз мечтают многие бизнесмены. Но участие в организации - это не только привилегия, но и ответственность, которую нет нужды возлагать на всех предпринимателей страны - говорит президент. «Помните замечательный лозунг: «Пиво - только для членов профсоюза». Надо очень аккуратно к этому относиться - к обязательности участия в каких бы то ни было организациях. Я знаю, что в некоторых странах, в той же Федеративной Республике [Германия], обязательное членство в определенных организациях. Мы пошли по другому пути, но у нас более демократичная страна, понимаете? Поэтому у нас и другие принципы работы», - подчеркнул Владимир Путин. Одной из обязанностей, возложенных на крупнейший российский бизнес станет единоразовая выплата в российский бюджет - об этом на съезде РСПП рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Самые богатые российские компании - те, которые получают миллиардные прибыли - поддержат экономику страны, общая сумма поступлений в бюджет составит около 300 миллиардов рублей. Экспертное мнение и аналитика