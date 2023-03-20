Дружба и стремление к правде: о чем говорили на съезде Международного движения русофилов

На учредительном съезде Международного движения русофилов приняли участие те, кого объединяет искренняя любовь к России, ее истории и культуре.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Уже завтра в Москве с государственным визитом ждут Председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер пробудет в российской столице два дня - и все это время будет заполнено важнейшими переговорами по всем чувствительным темам.

Напомним, Китай в феврале озвучил свой мирный план по урегулированию украинского кризиса - который был отвергнут и Киевом и Западом. Ну, не хотят - не надо. Вашингтон и его вассалы - наглая, громкая, беспринципная - но отнюдь не большая часть всего мира. И чем дальше, тем больше людей по всем странам и континентам понимают, что правда на нашей стороне.

В Москве на неделе состоялся учредительный съезд Международного движения русофилов, участие в котором приняли все, кого объединяет искренняя любовь к России, ее истории и культуре. Все, кто в ужасе от либеральной диктатуры, европейской толерантности, трансгендеров и прочего мракобесия. Все, кто не понимает, как можно отменить Чайковского и Достоевского.

Флаг России, балерина, спутник. И аббревиатура Международного движения русофилов по-французски - получается символично - слово «МИР».



Движение русофилов стало международным - теперь уже официально. Среди участников съезда - голливудский актер Стивен Сигал - один из самых известных русофилов. В 2016 году американец, чьи предки жили в Петербурге, решил стать русским не только в душе, но и по паспорту.

«Я русский, я живу здесь и люблю мою страну. Я люблю президента Путина и хочу чтобы мир поддержал нас в стремлении к правде», - сказал актер.

Открывая съезд Международного движения русофилов глава российского МИДа Сергей Лавров зачитал с трибуны приветствие Владимира Путина. Президент отметил: традиции дружбы и взаимоуважения между другими народами и нашим были нерушимы даже в переломные моменты истории. Сергей Лавров поприветствовал заграничных гостей и подчеркнул - Россия никогда не дружит с кем-то против кого-то и всегда выступает за миропорядок, в котором нет места превосходству одних над другими.

«Давайте не будем пытаться относиться к кому-то свысока, как это делают наши западные коллеги, публично требуя от всех подряд, включая страны, представляющие древнейшие цивилизации, выполнять их приказ. Вот в чем разница с тем, во что сейчас превращается западная цивилизация, которая одержима своим величием, своей исключительностью и которая действительно сейчас бьется не на жизнь, а на смерть для того, чтобы всеми правдами и неправдами сохранить или попытаться удержать ускользающее от нее господство на мировой арене», - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Чтобы удержать ускользающее мировое господство, США превратили в свою колонию Европу. Лишь немногие среди лидеров Старого света сегодня готовы проводить независимую политику.

«США, англосаксы взяли бразды правления в свои руки и прямо, не стесняясь, говорят: Европе надо забыть о стратегической автономии. Конечно же, огромное количество европейцев, те, кто воспитан на традициях классиков наших общих, огромного континента, они не хотят отказываться от завоеваний нашей общей культуры», - заявил Сергей Лавров.

Среди гостей съезда русофилов внук французского генерала Шарля де Голля - Пьер Де Голль. Потомок основателя Пятой Республики, в эпоху которого Париж проводил по настоящему самостоятельную политику, напомнил слова своего великого деда и призвал Европу восстановить сотрудничество с Россией.

«Мой дед всегда боролся за этот союз и дружбу с Россией. По его словам, партнерские отношения с Россией являются единственным гарантом процветания, мира и равновесия в Европе. Я здесь для того, чтобы способствовать миру. Потому что конфликт, спровоцированный англосаксами подводит мир к большой опасности», - заявил Пьер де Голль.

Среди участников первого съезда русофилов - представители всех континентов - Европы, Азии, Африки и Америки. Для многих сам факт приезда в Москву - в эпоху тотальной демонизации России на Западе - уже сродни подвигу.

«Западный либеральный порядок становится все более и более тоталитарным, все более и более нетерпимым. Все боялись, что 84-ый год придет Оруэлла из России, а он приходит из либерализма. И именно либерализм сегодня оказался самым тоталитарным режимом, в который можно представить. И они, преодолевая это, приезжают в Россию и высказывают слова поддержки. Это жест значения, которого сложно переоценить», - заявил философ и политолог Александр Дугин.

Но как бы не пытались на Западе отменить русскую культуру, ее язык, историю, традиции - сделать это просто невозможно - уверены участники съезда русофилов. Хотя правительства западных стран обвиняют Москву во всех смертных грехах - обычные люди как любили так и любят Россию.

Подробнее о том, как прошел съезд Международного движения русофилов смотрите в материале Юлии Шатиловой в программе «Главное с Ольгой Беловой».