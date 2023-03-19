Опубликованы кадры с места смертельного взрыва авто командира взвода ППС в Херсонской области

В ведомстве сообщили, что мужчина погиб на месте, его жена и дочь пострадали.

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Следственный комитет Российской Федерации опубликовал кадры последствий смертельного взрыва автомобиля командира взвода ППС в Херсонской области.

Как сообщают следователи, убийца установил взрывчатку под левое крыло автомобиля правоохранителя. Мужчина со своей семьей ехал на нем в Алешкинском районе Херсонской области, когда произошел подрыв. Командир взвода умер на месте, его жена и дочь пострадали.

Следователи Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, совершенного общеопасным способом, и покушения на убийство его супруги (начальника штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области) и совершеннолетней дочери.

Согласно сообщению ведомства, следователи и криминалисты регионального управления провели осмотр места инцидента.