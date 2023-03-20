Развитие авиации и безопасный мир: как прошла поездка Путина в Улан-Удэ

Авиационный завод в Улан Удэ является крупнейшим в России. За почти век работы на нем было выпущено тысячи гражданских и боевых самолетов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Гердо, РИА Новости

Поездок по регионам у президента на неделе было много. С лучшими образцами отечественной авиатехники глава государства ознакомился в Бурятии. В Улан-Удэ находится авиационный завод, где производят вертолеты - и гражданские, и военные. В том числе и легендарные Ми-8, которые сейчас крайне востребованы в ходе спецоперации. Одну из таких боевых модифицированных машин президент опробовал лично, и совершил полет над городом - на тренажере вертолета.

Пообщался Путин с рабочими и инженерами крупнейшего в стране авиапредприятия. И речь, конечно, зашла про события на Украине и в мире, об их причинах и последствиях. О задачах, которые стоят перед военными заводами, и о том как приблизить победу, и построить безопасный мир.

Путин отметил, что все проблемы начались после развала СССР, при этом Москва на протяжении десятилетий терпеливо пыталась наладить отношения с Украиной, но госпереворот 14-ого года перечеркнул все усилия. Киев начал истреблять всех, кто выступал за развитие нормального диалога с Россией.

Крупнейший в стране авиазавод - Улан-Удэнский. За почти век работы здесь выпустили тысячи как гражданских, так и боевых вертолетов. Новинки, которые охотно закупают и за рубежом, и широко применяют внутри страны - новые модификации самых распространенных в мире Ми-8 - на одном из таких на завод и прилетел Владимир Путин.

Например, такие Ми-8 АМТШ ВН хорошо себя проявляют на поле боя. Вертолет повышенной боевой живучести может применяться и для высадки десанта, и для транспортировки раненых, использоваться группой огневой поддержки и быть отдельной боевой единицей. Так как это и происходит в районах проведения спецоперации по защите Донбасса.



Модернизированную военно-транспортную «восьмерку» Владимиру Путину показывают вместе с новинками гражданской авиации. Глава государства осматривает кабину еще одного потомка легендарного Ми-8 - Ми-171АЗ. Машина предназначена для полетов над морскими акваториями и сможет произвести аварийную посадку на воду. Как будет выглядеть готовая кабина для экипажа демонстрируют на примере учебного тренажера сделанного для похожей модификации. Внутри - все в дисплеях.

После столь подробной экскурсии рабочие авиазавода интересуются: все ли понравилось главе государства?

«Супер! Во-первых, оно с очень хорошими традициями, но оно и развивается, оно современное, делает такие замечательные машины, которые востребованы и на мировых рынках. Это же флагман отечественного вертолетостроения, поэтому здорово! Поздравляю!», - сказал Владимир Путин.

История завода впечатляет: в годы Великой Отечественной здесь создавали агрегаты для фронтовых бомбардировщиков, а позже перешли на производство истребителей. И - первый же вопрос к президенту - как сами заводчане сегодня могут помочь приблизить Победу.

«Для того, чтобы приблизить мир, приблизить стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества, собранность должна быть. И только в этом случае, повторю еще раз, когда противник увидит, что наше общество сильное, произойдет то, к чему мы стремимся и о чем Вы сказали, - и успех, и победа», - заявил президент России.

Президент объяснил - причиной сложившейся ситуации стали геополитические интересы Запада. Те, кто называл себя партнерами начали создавать антироссию. И началось все после распада Советского Союза. Хотя именно тогда казалось, что вместе с прекращением его существования исчезнут и основы для противостояния двух сильнейших стран - победительниц во второй Мировой Войне.

Подробнее о важных заявлениях и развитии авиационной отрасли из Улан-Удэ смотрите в материале Дарии Сенниковой для программы «Главное с Ольгой Беловой».