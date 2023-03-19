© Фото: Александр Пирагис, РИА Новости

Крупный пожар произошел на складе в Новой Москве в воскресенье 19 марта. О возгорании в поселке Щапово Троицкого административного округа сообщил 360 со ссылкой на оперативные службы.

На кадрах с места происшествия видно, что здание склада окутали клубы черного дыма. Очевидцы сообщают, что пламя перекинулось на несколько грузовиков, находивших на территории склада.

В столичном управлении МЧС отметили, что на месте работают экипажи противопожарной службы, причины инцидента установит оперативно-следственная группа.