«Противник должен бояться»: как рекордный выстрел снайпера Кульбертинова посеял панику среди немцев

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В годы Великой отечественной войны снайпер Иван Кульбертинов получил от немцев прозвище «Сибирская сова» - за смертоносность. Немецких офицеров даже предупреждали - быть особенно осторожными, ведь за ними охотится настоящий ас. Однажды Иван даже поставил уникальный рекорд. Это случилось в районе города Прилуки, в сентябре 1943 года.

«Немцы, как дисциплинированные люди, завтракают, обедают и ужинают в одно и то же время - немецкая педантичность. Иван заметил такую системность - они всегда ходят за водой втроем и спускаются в одно и то же время», - рассказал племянник легендарного снайпера Николай Кульбертинов.

Рядовые Вермахта, которых отправили за водой, казалось бы, не представляли интереса для знаменитого снайпера. Но Иван вспомнил листовку - памятку снайперу.

«Снайпер обязан не только уничтожать живую силу противника, но и меткой стрельбой парализовать организацию врагом текущей боевой работы. Для этого уничтожь его офицеров, устрой ежечасную охоту на его разведчиков, наблюдателей, связистов... Конечная цель снайпера - страх. Появляйся там, где тебя не ждут. Запомни - противник должен бояться!», - говорится в листовке.

Кульбертинов решил посеять панику среди врага, а для этого использовать особенность поведения немецких водоносов.

«Когда к реке подходят - ровно идут, втроем, выходят на одну линию. Иван приготовился, все по времени, четко, и одним выстрелом - через горло или как то - снял троих», - рассказал Николай.

Историю легендарного снайпера Ивана Кульбертинова смотрите в программе «Легенды армии» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Ведущий программы Александр Маршал расскажет, как Ивану удалось сразить 487 фашистов и какие драматические обстоятельства помешали получить стрелку Золотую Звезду Героя.