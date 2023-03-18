Умер последний главком ВМФ СССР Чернавин

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Последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин умер в возрасте 94 лет. Как сообщила «Звезде» дочь адмирала Ольга Чернавина, ее отец скончался в ночь на 18 марта в госпитале. По ее словам, прощание с Владимиром Николаевичем пройдет в воинском мемориале в Мытищах.

«Да, Владимир Николаевич скончался сегодня ночью в полвторого. Он скончался в госпитале в Сокольниках», - сказала Чернавина.

Владимир Николаевич родился в 1928 году. Он прославился как советский военачальник. В 1981 году получил звание Героя Советского Союза, а в 1983-м - адмирала флота.

Более того, Владимир Чернавин занимал пост заместителя министра обороны СССР в период с 1985 по 1992 годы. Владимир Николаевич был представлен к государственным наградам, в том числе медали Герой Советского Союза, ордену Александра Невского, орденом Мужества и Красной Звезды.

Материал подготовила Елизавета Потейчук.