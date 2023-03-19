Гвардии старший сержант Гимранов уничтожил замаскированный опорный пункт врага на освобожденной территории
Гвардии старший сержант Александр Гимранов и прапорщик Александр Вождай в зоне проведения СВО действовали мужественно и высокопрофессионально, оперативно обнаружив хорошо замаскированный опорный пункт украинских боевиков и восстановив связь в колонне.
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах и героизме российских военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции.