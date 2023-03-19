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Гвардии старший сержант Гимранов уничтожил замаскированный опорный пункт врага на освобожденной территории

00:00 19.03.2023
Гвардии старший сержант Александр Гимранов и прапорщик Александр Вождай в зоне проведения СВО действовали мужественно и высокопрофессионально, оперативно обнаружив хорошо замаскированный опорный пункт украинских боевиков и восстановив связь в колонне.
Гвардии старший сержант Гимранов уничтожил замаскированный опорный пункт врага на освобожденной территории
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах и героизме российских военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Гвардии старший сержант Александр Гимранов

Гвардии старший сержант Александр Гимранов руководил штурмовой группой, которая искала и уничтожала вражеские ДРГ на освобожденных территориях. Продвигаясь по местности ночью, Александр обнаружил в лесополосе около населенного пункта хорошо замаскированный опорный пункт украинских националистов.

После оценки обстановки, гвардии старший сержант Гимранов решил атаковать врага, несмотря на его численное превосходство. Правильно распределив цели, гвардии старший сержант лично уничтожил трех националистов. Они находились в охранении опорного пункта. После этого российские военнослужащие открыли огонь по позициям боевиков.

Смелые и решительные действия штурмовой группы гвардии старшего сержанта Александра Гимранова и его умелому управлению их огнем, позволили без потерь с российской стороны взять опорный пункт националистов.

© Минобороны России

Прапорщик Александр Вождай

Прапорщик Александр Вождай в составе батальонной тактической группы совершал марш в район активного ведения боевых действий. Стремясь сорвать наступление российских войск, украинские националисты атаковали колонну. При этом они применяли реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию. При обстреле была повреждена часть техники связи.

Александр незамедлительно приступил к устранению повреждений, понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и внутри колонны лишит командование возможности оперативно координировать действия сил при отражении нападения.

Как итог - прапорщик Вождай оперативно восстановил связь. Затем он стал отражать атаки украинских боевиков.

Мужество и самоотверженность прапорщика Александра Вождая позволили сохранить на поле боя устойчивое управление личным составом. Все это привело к успешному отражению атаки противника. Колонна смогла перейти в контрнаступление и уничтожить украинских  националистов.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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