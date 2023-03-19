Гвардии старший сержант Гимранов уничтожил замаскированный опорный пункт врага на освобожденной территории

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Гвардии старший сержант Александр Гимранов

Гвардии старший сержант Александр Гимранов руководил штурмовой группой, которая искала и уничтожала вражеские ДРГ на освобожденных территориях. Продвигаясь по местности ночью, Александр обнаружил в лесополосе около населенного пункта хорошо замаскированный опорный пункт украинских националистов.

После оценки обстановки, гвардии старший сержант Гимранов решил атаковать врага, несмотря на его численное превосходство. Правильно распределив цели, гвардии старший сержант лично уничтожил трех националистов. Они находились в охранении опорного пункта. После этого российские военнослужащие открыли огонь по позициям боевиков.

Смелые и решительные действия штурмовой группы гвардии старшего сержанта Александра Гимранова и его умелому управлению их огнем, позволили без потерь с российской стороны взять опорный пункт националистов.