Власти Турции пообещали начать поставки черноморского газа до конца апреля

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Турция намерена до конца апреля запустить черноморский газопровод. Министр энергетики Турции Фатих Донмез озвучил планы поставок природного газа с черноморского месторождения Сакарья в эфире телеканала ТРТ.

«Планируем начать поставки газа потребителям к концу апреля», - сказал Донмез.

Министр отметил, что запуск газопровода планировалось провести в марте, но помешала «катастрофа века», как в Турции называют февральские землетрясения.

«Мы следовали плану, однако из-за землетрясений возникли некоторые задержки», - объяснил Домнез.

Как рассказал министр, среди сотрудников компании есть жители пострадавших от землетрясения регионов, нужно было дать людям возможность помочь близким. Кроме того, техника со строительства газопровода перебрасывалась в разрушенные природным катаклизмом регионы.

По мнению Домнез, Турция в состоянии реализовать проект черноморского газа в течение года, и тогда Турция будет восприниматься не только как «транзитная страна, а как торговый центр».

«У нас есть возможность производить больше, чем внутренние потребности страны. У нас есть возможность экспортировать оставшийся газ в другие страны», - подчеркнул министр.

Как сообщает ТАСС, по оценкам экспертов, запасы природного газа в Черном море составляют порядка 540 млрд кубометров, в том числе месторождение Сакарья с газовыми запасами свыше 400 млрд кубометров.